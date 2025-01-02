Время платить: что ждет экономику России в 2025 году?

Динамика ВВП и зарплат создали иллюзию устойчивости российской экономики к войне и санкциям. Но уже в наступившем году эта иллюзия начнет рассеиваться.

Риски несбалансированного роста экономики

Рост доходов работников, а также военных и членов их семей, разогнал инфляцию. По итогам 2024 года, она может составить около 10%. Возросшие доходы хочется на что-то потратить, но отечественная промышленность сфокусирована на производстве товаров, которые обычные люди не потребляют. В нормальной ситуации нехватку товаров повседневного и длительного спроса решил бы импорт. Но импорт ограничен санкциями.

Чтобы укротить инфляцию, Центробанк поднял ключевую ставку до запредельно высокого уровня - 21%. Соответственно, ставки в коммерческих банках стали еще выше. Это позволило снизить потребление, в том числе за счет заемных средств. Однако одновременно регулятор ограничил возможности для кредитования, а значит, и для развития бизнеса. Чтобы взять кредит под 20 с лишним процентов годовых, необходимо, чтобы прибыль могла это компенсировать.

Проблема не актуальна для оборонных предприятий, потому что им ставки субсидирует правительство. По подсчетам «Коммерсанта», в первой половине 2024 года из бюджета субсидировались ставки по 65 программам льготного кредитования. Например, обслуживающим ВПК производителям высокотехнологичной продукции полностью покрывают процентные расходы по кредитам, превышающие 5% годовых. То есть, какой бы ни была ключевая ставка, больше 5% эти предприятия не заплатят.