Школьники из Кингисеппа, закидавшие снежками вечный огонь, стали фигурантами уголовного дела о «реабилитации нацизма»

Заместитель главы местной администрации подал жалобу в полицию, сообщает «Фонтанка». Подозреваемыми являются трое учеников четвертого и пятого классов: одному из них 11 лет, двум другим - по 10 лет. Двое из них обучаются в местной православной частной школе.

Несколько дней назад школьники закидали снегом вечный огонь на мемориале «Роща пятисот» в Кингисеппе. По информации «Фонтанки», огонь погас на шесть часов.

Власти Кингисеппского района возбудили уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма» группой лиц по предварительному сговору. Статья предусматривает штраф от двух до пяти миллионов рублей (до 43 000 евро) или лишение свободы на срок до пяти лет.

Однако школьники не могут быть привлечены к уголовной ответственности, так как возраст наступления ответственности в России составляет 16 лет. Материалы дела переданы сотруднику, занимающемуся правонарушениями несовершеннолетних.