Полиция просит помощи: в Таллинне пропала 69-летняя Надежда

В четверг полиция получила сообщение о том, что с Надеждой не могут связаться родственники. В последний раз они контактировали с ней в среду вечером.

Надежда ушла из дома в Ласнамяэ, ее телефон выключен, а местонахождение неизвестно.

Полиция успела проверить больницы, однако ни в одной из них Надежды нет.

Рост Надежды - около 150 сантиметров, она плотного телосложения. На ней черная кожаная куртка, темные брюки, черные туфли и шапка вишневого цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Надежды, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.