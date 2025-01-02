Пропавшая в Таллинне 69-летняя Надежда нашлась

В четверг полиция получила сообщение о том, что с Надеждой не могут связаться родственники. В последний раз они контактировали с ней в среду вечером.

Надежда ушла из дома в Ласнамяэ, ее телефон был выключен, а местонахождение неизвестно. Полиция успела проверить столичные больницы, но ни в однои из них Надежду не обнаружили.

Поздно вечером в четверг Надежду все-таки удалось найти благодаря помощи добровольцев. С женщиной все в порядке.