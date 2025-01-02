Газовая война России с Молдовой: в Приднестровье отключено отопление, сотни предприятий встали, тысячи людей – без работы

По данным приднестровских властей, 150 детских садов и 130 школ в регионе остались без тепла, что ставит под вопрос возвращение детей в эти учреждения после новогодних каникул.

При этом на данном этапе Оболоник назвал ситуацию управляемой и прогнозируемой, хотя отметил, что слишком длительный простой в работе предприятий скажется на их возможности перезапуститься.

Что делать?

Дубоссарская ГЭС. Фото: Getty Images

Агентство Рейтер цитирует лидера Приднестровья Вадима Красносельского, который заявил, что хотя ситуация и не простая, но в целом власти к ней подготовились.

«Положение улучшится. Думайте о себе, о своих семьях и близких», — сказал он.

Однако пока неясно, как именно подготовились приднестровские власти к кризису и что они намерены делать дальше.

Утром в четверг компания «Молдовагаз» направила «Тираспольтрансгаз» официальное письмо, в котором предложила помощь «в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в создавшейся кризисной ситуации». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

В письме отмечается, что природный газ может быть поставлен по всевозможным альтернативным транспортным маршрутам до границы Республики Молдова.

О реакции приднестровских властей на это предложение пока ничего не известно.