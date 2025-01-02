На заседании правительства были представлены масштабные планы, направленные на будущее энергетики Эстонии. Обсуждались вопросы обеспечения надежности электроснабжения и меры по снижению цен, которые должны смягчить высокие затраты на энергию.
Для подписчиков
Будущее энергетики: как правительство планирует снизить цены на электричество? (1)
Тарифы на возобновляемую энергию для предприятий в Эстонии в 1,7 раза выше, чем у конкурентов в Европе, что ставит местные крупные производства в сложное положение на международном уровне. Правительство намерено смягчить ситуацию с помощью масштабных мер, включающих укрепление местных мощностей и достижение независимости от российской энергосистемы.