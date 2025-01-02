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Будущее энергетики: как правительство планирует снизить цены на электричество? (1)

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Обсуждение перспектив энергетики.
Обсуждение перспектив энергетики. Фото: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

На заседании правительства были представлены масштабные планы, направленные на будущее энергетики Эстонии. Обсуждались вопросы обеспечения надежности электроснабжения и меры по снижению цен, которые должны смягчить высокие затраты на энергию.

Тарифы на возобновляемую энергию для предприятий в Эстонии в 1,7 раза выше, чем у конкурентов в Европе, что ставит местные крупные производства в сложное положение на международном уровне. Правительство намерено смягчить ситуацию с помощью масштабных мер, включающих укрепление местных мощностей и достижение независимости от российской энергосистемы.

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо отметил: «Если мы хотим развивать в Эстонии экономику с высокой добавленной стоимостью, создавать больше качественных рабочих мест и удерживать цены на электричество на низком уровне, мы должны увеличить объем потребления электроэнергии. Это возможно только путем привлечения в страну высокотехнологичных производств. В настоящее время наши тарифы на возобновляемую энергию для предприятий в 1,7 раза выше, чем в других странах. Это делает цены на электроэнергию для крупной промышленности слишком высокими в международном сравнении. Дифференциация тарифов на возобновляемую энергию позволит нам стать более привлекательными для крупного бизнеса».

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