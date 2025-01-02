Из-за незапланированного долгого обслуживания двигателей у airBaltic в этом летнем сезоне не будет трех самолетов, пояснил передаче TV3 ziņas председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.
airBaltic узнала о задержке обслуживания двигателей незадолго до Рождества
Из-за этого предприятие отменило 4670 полетов, что затронет в общей сложности около 67 000 пассажиров. При этом ожидается, что на airBaltic в этом году полетит более пяти миллионов пассажиров.
Полеты будут отменены в связи с внеплановым длительным обслуживанием двигателей, выполняемым их производителем Pratt & Whitney. Неспособность производителя двигателей вовремя обеспечить техническое обслуживание двигателей повлияла и на флот Airbus A220-300 airBaltic, заставив авиакомпанию скорректировать свою маршрутную сеть и график полетов в летний сезон со всех ее баз.
По словам Гаусса, сообщение о задержке обслуживания двигателей airBaltic получила незадолго до Рождества. Соответственно, авиакомпания решила ситуацию так, как это предусмотрено международной практикой - по возможности быстро отменить полеты и информировать об этом пассажиров.
Гаусс отметил, что ситуацию можно было решить и с помощью аренды других самолетов, однако в прошлом году airBaltic получила много негативных отзывов от пассажиров, которые не перевозились на принадлежащих авиакомпании самолетах Airbus A220-300, поэтому такое альтернативное решение было отвергнуто.
Гаусс отмечает, что «это неприятная ситуация, которая выходит за рамки нашего контроля, поскольку нас неожиданно подвел в конце года производитель двигателей Pratt & Whitney». Предприятие осознает, что ему не хватает двигателей, но на этот раз недостача просто больше.
При этом Гаусс отметил, что airBaltic не единственная авиакомпания, попавшая в такую ситуацию, поскольку такова ситуация и в других странах Европы и в мире в целом.
airBaltic продолжает регулярно общаться с производителем Pratt & Whitney, в том числе были проведены и очные встречи, и обе стороны обсудили, что ожидается от производителя в будущем.
Сейчас airBaltic не может ничего, кроме как ждать производителя до 2027 года, когда во всем мире будет доступно достаточно двигателей для самолетов, сказал Гаусс.
Из-за задержки их обслуживания авиакомпания в летний сезон отменит полеты по десяти маршрутам из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напока, Ереван, Гетеборг, Микон, Приштин, Жешув, Скопье и Ставангер.
А из Таллинна в летний сезон будут отменены полеты в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибис, Род, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос.
Гаусс пояснил, что все пассажиры, которых касаются изменения, будут проактивно информированы по электронной почте. Им будет предложено три варианта - изменить полет, изменить дату или вернуть деньги. Самим пассажирам с airBaltic не нужно связываться. Сообщение от авиакомпании можно ожидать в течение следующих трех рабочих дней.
Гаусс сказал TV3 ziņas, что по его мнению недовольство решением airBaltic исходит от тех людей, которые не понимают значения предприятия в Латвии.
«Мы перевезли в общей сложности 60 млн пассажиров. В этом году авиакомпания отмечает 30-летний юбилей, и мы являемся позвоночником совместимости Латвии и Балтии. И я не знаю, почему кто-то этим может быть недоволен», - отметил Гаусс.
При этом он отмечает, что последний раз, когда деньги латвийских налогоплательщиков попадали в основной капитал airBaltic, был во время пандемии коронавируса, но с тех пор авиакомпания не требовала дополнительных средств у правительства, а также не планирует этого делать, так как собирается начать первичное публичное предложение акций.