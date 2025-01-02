airBaltic узнала о задержке обслуживания двигателей незадолго до Рождества

airBaltic продолжает регулярно общаться с производителем Pratt & Whitney, в том числе были проведены и очные встречи, и обе стороны обсудили, что ожидается от производителя в будущем.

Сейчас airBaltic не может ничего, кроме как ждать производителя до 2027 года, когда во всем мире будет доступно достаточно двигателей для самолетов, сказал Гаусс.

Из-за задержки их обслуживания авиакомпания в летний сезон отменит полеты по десяти маршрутам из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напока, Ереван, Гетеборг, Микон, Приштин, Жешув, Скопье и Ставангер.

А из Таллинна в летний сезон будут отменены полеты в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибис, Род, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос.

Гаусс пояснил, что все пассажиры, которых касаются изменения, будут проактивно информированы по электронной почте. Им будет предложено три варианта - изменить полет, изменить дату или вернуть деньги. Самим пассажирам с airBaltic не нужно связываться. Сообщение от авиакомпании можно ожидать в течение следующих трех рабочих дней.

Гаусс сказал TV3 ziņas, что по его мнению недовольство решением airBaltic исходит от тех людей, которые не понимают значения предприятия в Латвии.

«Мы перевезли в общей сложности 60 млн пассажиров. В этом году авиакомпания отмечает 30-летний юбилей, и мы являемся позвоночником совместимости Латвии и Балтии. И я не знаю, почему кто-то этим может быть недоволен», - отметил Гаусс.

При этом он отмечает, что последний раз, когда деньги латвийских налогоплательщиков попадали в основной капитал airBaltic, был во время пандемии коронавируса, но с тех пор авиакомпания не требовала дополнительных средств у правительства, а также не планирует этого делать, так как собирается начать первичное публичное предложение акций.