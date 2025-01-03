После остановки транзита через Украину в Европе резко подорожал газ

Рост цен на газ агентство объясняет сочетанием трех факторов. Первый - это остановка российским «Газпромом» транзита газа в Европу через Украину. Вторая причина - то, что завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в норвежском городе Хаммерфест приостановил работу до 9 января из-за неисправности компрессора. Наконец, третьим фактором стала холодная погода на севере Европы, из-за которой в регионе увеличился расход газа на отопление.

«Сокращение поставок (СПГ из Норвегии. - Ред.) на этой неделе может спровоцировать более быстрый отток из хранилищ, которые служат буфером. Запасы по всему континенту уже сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда газовый кризис только начинал назревать», - пишет Bloomberg.

Тем не менее Европейская комиссия заявила, что угрозы безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу нет благодаря эффективной подготовительной работе и координации как в регионе, так и за его пределами.

«Поставки газа гарантированы по альтернативным маршрутам (Германия, Италия) и за счет отбора из хранилищ», - сообщается на сайте органа исполнительной власти ЕС.