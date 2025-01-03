В пятницу, 3 ноября, на Петровской площади в Нарве в честь 105-й годовщины перемирия в Освободительной войне состоится торжественное построение с участием почти 350 военнослужащих.
В торжественном построении в Нарве примут участие и союзники Эстонии по НАТО
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что большинство участников построения составят военнослужащие 1-й пехотной бригады. В торжестве также примут участие союзники из Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции, служащие Северо-Восточного округа территориальной обороны, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Вируской тюрьмы. Построение примет начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Вахур Карус.
По словам командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла, празднование перемирия и поминовение участников Освободительной войны в Нарве, родном городе 1-го пехотного полка, имеет большое значение.
«105 лет назад наши предки показали, что эстонские защитники сильны, бесстрашны и победоносны, не пропустив врага через Нарвскую линию фронта и через реку Нарву. Любовь к родине, мечта о независимом государстве и упорное сопротивление этих мужчин и женщин были настолько сильны, что неоднократные попытки наступления противника, его намерения изменить линию фронта не увенчались успехом, и он был вынужден капитулировать и заключить перемирие на условиях эстонского государства», - сказал Кундла.
«Я уверен, что сегодняшние защитники - наши военнослужащие, резервисты, представители правоохранительных органов, союзники и, в конечном счете, все граждане - готовы с оружием в руках доказать, что наша боевая мощь и стойкость превосходят любого непреодолимого противника», - добавил Кундла.
Празднование годовщины начнется в пятницу в 10.15 с торжественного построения, за которым в 10.30 последует общегосударственная минута молчания в память о павших в Освободительной войне.
После построения, до 12.30, посетители смогут увидеть технику и оружие, используемое подразделениями 1-й пехотной бригады, союзниками и правоохранительными органами.
3 января исполняется 105 лет со дня перемирия, ознаменовавшего окончание военных действий в Освободительной войне. В годовщину перемирия память о павших и воевавших в Освободительной войне воинах воздается на различных мемориалах по всей Эстонии. В 10.30 по всей стране пройдет минута молчания в память о павших в Освободительной войне.
3 января 1920 года в 10.30 вступило в силу перемирие между Эстонской Республикой и Советской Россией, прекратившее военные действия до 10 января. Военные действия не возобновились, и 2 февраля 1920 года был подписан Тартуский мирный договор, завершивший Освободительную войну победой Эстонии.
Освободительная война - это война за независимость Эстонии, которая велась с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года против Советской России, а в июне и июле 1919 года - против Ландесвера.
Освободительная война продолжалась 402 дня, Эстония потеряла более 6000 человек, из них почти 4000 — непосредственно в боях.