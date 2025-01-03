В торжественном построении в Нарве примут участие и союзники Эстонии по НАТО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что большинство участников построения составят военнослужащие 1-й пехотной бригады. В торжестве также примут участие союзники из Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции, служащие Северо-Восточного округа территориальной обороны, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента и Вируской тюрьмы. Построение примет начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Вахур Карус.

По словам командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла, празднование перемирия и поминовение участников Освободительной войны в Нарве, родном городе 1-го пехотного полка, имеет большое значение.

«105 лет назад наши предки показали, что эстонские защитники сильны, бесстрашны и победоносны, не пропустив врага через Нарвскую линию фронта и через реку Нарву. Любовь к родине, мечта о независимом государстве и упорное сопротивление этих мужчин и женщин были настолько сильны, что неоднократные попытки наступления противника, его намерения изменить линию фронта не увенчались успехом, и он был вынужден капитулировать и заключить перемирие на условиях эстонского государства», - сказал Кундла.

«Я уверен, что сегодняшние защитники - наши военнослужащие, резервисты, представители правоохранительных органов, союзники и, в конечном счете, все граждане - готовы с оружием в руках доказать, что наша боевая мощь и стойкость превосходят любого непреодолимого противника», - добавил Кундла.