Снимок эстонского фотографа стал лучшей раллийной фотографией года

Анис завоевал приз за фотографию, сделанную в Кении. На снимке запечатлена парящая в воздухе машина чемпионов мира этого года Тьерри Невилла и Мартейна Видаге. В ходе голосования эстонец набрал 34% голосов.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за эту фотографию. Я очень благодарен вам, это значит для меня многое! Мне очень понравилось ралли в Кении, люди, прекрасная природа, животные. Это невероятная фантастика, что сумел сделать это фото!» - сказал Анис в интервью порталу WRC.

«Это место стало отличным вызовом для любого фотографа – моей целью было запечатлеть величие, структуру и красоту деревьев Кении. Я просто хотел кадрировать их на фоне прыгающего раллийного автомобиля, который, с выбранного мной ракурса, должен был идеально вписаться между двумя деревьями. Моим желанием было создать что-то необычное, вызвать у зрителя эффект "вау" и яркие эмоции», – рассказал он историю создания снимка.

Второе место занял снимок Гергелия Макаи с изображением потрепанного Hyundai Эсапекки Лаппи на Ралли Финляндии. Третье место на пьедестале досталось Лоренцо Мартинчичу, чей объектив запечатлел Адриена Формо, мчащегося в темноте на Ралли Швеции.

Помимо работы Аниса, на звание лучшей раллийной фотографии года в серии WRC претендовали также работы Богдана Барабаша, Тома Бэнкса, Массимо Беттиола, Фабьена Дюфура, Колина Макмастера, Ханну Райнамо и Марцина Рыбака.