Обязательно ли идти на работу во время сильной метели? Отвечает Трудовая инспекция

Можно ли опаздывать на работу, если дорожные условия сложные? Задержки допускаются только по соглашению сторон. Если дорожные условия плохие, стоит немедленно связаться с работодателем и сообщить ему об этом.

Обязательно ли идти на работу во время сильной метели? Да, даже в плохую погоду приходится идти на работу. Однако работнику и работодателю рекомендуется совместно найти разумное решение, отмечают в Трудовой инспекции. Если погодные условия делают вождение небезопасным, рассмотрите возможность временной работы из дома или выхода на работу немного позже, когда дорожные условия улучшатся.

Как успешно справиться с зимней погодой? У Трудовой инспекции есть несколько советов: Планируйте заранее. Проверьте прогноз погоды и учтите всевозможные препятствия. Выходите из дома пораньше, чтобы безопасно добраться до работы.

Свяжитесь с работодателем. Четкое общение и договоренности имеют большое значение и способствуют поддержанию доверия.

Безопасность превыше всего. Если дорожные условия опасны, обсудите с работодателем, можете ли вы найти альтернативное решение для выхода на работу - работать удаленно или приходить на работу немного позже.

Сильный снегопад, прошедший минувшей ночью, осложнил дорожную обстановку в некоторых районах западной и южной Эстонии.

Как сообщил Департамент транспорта, по последним данным, местами выпало около сорока сантиметров снега, что превышает прогнозы.

По данным Агентства окружающей среды, в пятницу во многих регионах Эстонии продолжатся сильные снегопады, зона осадков переместится над всей территорией Эстонии с западного побережья в восточном направлении, местами возможна метель.

Бригады дорожных служб работают на улицах и убирают снег, но продолжающийся снегопад затрудняет эту работу. В связи с этим Департамент транспорта советует по возможности избегать поездок. Если поездка необходима, следует выделить на это значительно больше времени, чем обычно. Во время поездки в снегопад следует значительно снизить скорость, соблюдать большую, чем обычно, дистанцию между автомобилями и считаться со значительным увеличением тормозного пути.

Ограничение максимальной скорости не является обязательным и не подходит для движения в ветреную, снежную или скользкую погоду, напомнило ведомство.

Более подробную информацию о дорожных условиях можно получить на сайте www.tarktee.ee.