Два слова обошлись звезде баскетбола в круглую сумму

Эдвардс использовал слова sh*t и fu*k. Как сообщает NBC, НБА не понравились его комментарии, и лига наложила на игрока штраф в размере 100 000 долларов, что эквивалентно 95 760 евро.

Штраф объяснили тем, что представляющий Timberwolves Эдвардс уже совершал подобные нарушения. Две недели назад ему был назначен штраф в размере 24 000 евро, а на прошлой неделе – 72 000 евро за использование нецензурной лексики в послематчевых интервью.

За две недели американец получил штрафы за нецензурную лексику на общую сумму 191 760 евро. Однако эти санкции никак не повлияют на финансовое положение Эдвардса, так как только в этом сезоне он зарабатывает 40,4 миллиона евро.

На драфте НБА 2020 года Эдвардс был выбран под первым номером. Он дважды участвовал в Матчах звезд и этим летом помог сборной США завоевать олимпийское золото.

Timberwolves одержали победу в 15 из 17 матчей этого сезона и занимают 8-е место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет в ночь на пятницу против Boston Celtics.