Годовые продажи электромобилей Tesla упали впервые за десятилетие

Эти результаты являются отрезвляющим напоминанием о реальных вызовах для производителей электромобилей, даже несмотря на то, что ажиотаж вокруг беспилотных автомобилей и близость Маска к Трампу привели к стремительному росту акций Tesla в последние месяцы.

Слабый потребительский спрос давит на продажи электромобилей, и эта проблема может обостриться из-за стремления Трампа ограничить стимулы для электрокаров», пишет «Экономическая правда».

Акции Tesla упали после этих результатов, снизившись на 5,8%. В 2024 году акции компании выросли на 63%.

За квартал, закончившийся 31 декабря, компания поставила 495 570 автомобилей, не дотянув до 512 277, которые прогнозировали аналитики. Чтобы достичь своей цели «незначительного» роста за весь год, компании нужно было продать почти 515 000 автомобилей в четвертом квартале.

В 2024 году Tesla столкнулась с рядом неудач, включая поджог на заводе в Берлине, перенаправление поставок и общеотраслевое замедление продаж электромобилей.

Прогноз на 2025 год

Во время последнего телефонного звонка инвесторам Tesla Илон Маск сообщил, что в этом году прогнозирует рост от 20% до 30%, частично благодаря более доступному автомобилю, который, как ожидается, будет представлен в первой половине года, а также благодаря автономным технологиям компании.

Тем временем китайский конкурент BYD в прошлом году продал 4,25 млн электромобилей и гибридных моделей, сократив свой разрыв с Tesla как ведущим производителем электромобилей.