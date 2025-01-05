В студии дискуссионной передачи «Своя правда», темой которой на этот раз станет так называемый Закон о сексуальном согласии, возник вопрос: не повлияют ли поправки к действующим законам, целью которых служит защита женщин от сексуального насилия, на сексуальную жизнь людей? Мужчина будет должен получить четкое согласие, а из отношений исчезнет эффект внезапности.
Министр юстиции: из-за нового Закона о сексуальном согласии секс никуда не пропадет
Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста напомнила, что сегодняшние модели не самым лучшим образом защищают жертву: «Судебные споры многих стран показывают, что если у жертвы нет четких доказательств, то применяется презумпция невиновности, и насильник уходит из суда честным невиновным человеком».
Пакоста заверила, что после внесения поправок в законы секс никуда не пропадет: «Взрослые люди могут просто это обсудить, спонтанность никуда не исчезнет».
Самое главное - повысить осведомленность среди несовершеннолетних, которые теперь начинают половую жизнь намного раньше, а потому эти вопросы необходимо обсуждать на уровне семей и школ.
Как закон будет работать, в каких ситуациях возможно вольное или невольное насилие, как защитить женщин и не подставить мужчин? Ответы на эти вопросы будут искать герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 6 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.