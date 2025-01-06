Присяжный адвокат: идеальной модели сексуального согласия не существует

«Мы говорим о двух моделях - так называемой модели "да", когда словом или действием дается четкое согласие на отношения, и модели "нет", где так же четко нужно выразить свой протест, - объяснил Школяр. - Мы рассуждаем, что нужно говорить, однако, это не всегда возможно».

Присяжный адвокат уточнил, что не все люди в состоянии разговаривать: это может быть физический недуг, это может быть неспособность четко выражать свои мысли, это могут быть психические отклонения: «Поэтому, я считаю, что идеальной модели в этом вопросе не существует и нужно учитывать много очень важных нюансов».

Как закон будет работать, в каких ситуациях возможно вольное или невольное насилие, как защитить женщин и не подставить мужчин? Ответы на эти вопросы будут искать герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда» в понедельник, 6 января, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.