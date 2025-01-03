15-летняя эстонская сноубордистка дебютирует в серии Кубка мира

Эстонка выступит в Клагенфурте в дисциплине Big Air. «Я очень взволнована и уверена в себе, – сказала Анга. - В первый тренировочный день я сосредоточилась на том, чтобы привыкнуть к прыжку. Теперь я чувствую себя уверенно и готова смело выполнять трюки».

«Моя цель – чисто выполнить свои трюки и избежать падений, которые сегодня случались у многих участников. Я планирую показать back side 7 с двумя грабами и front side 540 или 720 градусов. Надеюсь попасть в двадцатку лучших, что принесет необходимые очки для участия в чемпионате мира. Шансы на это довольно хорошие, ведь всего участвуют 27 спортсменов», – отметила Анга.

Для спортсменки это первое соревнование. «Мне нравится местный трамплин. Для меня всё замечательно, но многие опытные спортсмены считают, что качество прыжка оставляет желать лучшего. Я рада, что другие участники скорее друзья, чем соперники. Особенно хорошо я лажу с ровесниками – здесь есть ещё несколько 15-летних спортсменов», – поделилась она.

Анга участвовала во многих международных соревнованиях и показала хорошие результаты. Она представляла Эстонию на юношеских зимних Олимпийских играх 2024 года, которые прошли в Ганвоне, Южная Корея, заняв 13-е место в слоупстайле и Big Air.

Квалификация соревнований в Клагенфурте начнется в пятницу в 12:15, а финальный этап пройдет в воскресенье в 19:00 (финал будет транслироваться на Eurosport).