Следующий образ, который останется в коллективной памяти нашего народа о президенте Рюйтеле, - это его выступление на Съезде народных депутатов СССР в Москве, где он защищал шаги Эстонии на пути к суверенитету, как это тогда называлось. Стойкая и солидная фигура Рюйтеля выдержала все нападки. Этим он встал в один ряд с Александром Дубчеком и Имре Надем. Если лидерам Чехословакии и Венгрии пришлось пережить вторжение Советского Союза, которое задушило освободительное движение (и заплатить за это свободой или жизнью), то Арнольду Рюйтелю повезло больше. Хотя в январе 1991 года вероятность кровавого конфликта стала весьма реальной - и кровь пролилась как в Вильнюсе, так и в Риге - личная дружба Рюйтеля с Борисом Ельциным привела Ельцина в Таллинн и на какое-то время снизила напряженность. Уже за одно это мы можем вспоминать президента Рюйтеля с благодарностью.