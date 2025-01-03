Поколение мужчин, связанных с восстановлением независимости Эстонии, начинает уходить в вечность. Год назад нас покинул Вайно Вяльяс, а в самый последний день уходящего года - Арнольд Рюйтель. Ничего не поделаешь, время беспощадно к нам в этой земной жизни, но в своей мягкой форме оно искупает нас в вечности.
Время расставляет все по своим местам - кого и как наш народ будет помнить в истории. У президента Арнольда Рюйтеля уже сейчас важное место в сердцах людей, иначе его бы не выбрали во главу нашего государства (пусть и через коллегию выборщиков).
Возможно, символическим образом, который будет сопровождать Арнольда Рюйтеля в нашей памяти, станет то, что он всегда был вместе с народом. Для него был важен лыжный поход Аэгвиду-Янеда в регионе, где до него бывал Константин Пятс, но именно во времена Рюйтеля, как патрона похода, понятие президентского лыжного маршрута окончательно закрепилось в общественном сознании. Президент Рюйтель сам становился на лыжи, и пока позволяло здоровье, его всегда можно было увидеть в числе участников, шагающих среди заснеженных деревьев.
Таким образом, президент Рюйтель был вместе со своим народом как в сложные, так и в более простые времена. Не все могли покинуть Эстонию, и не все сразу могли быть борцами за свободу, что, конечно, не умаляет важной роли эстонских беженцев и диссидентов в восстановлении независимости страны.
Однако нельзя обойти стороной и то, что Арнольд Рюйтель был высокопоставленным функционером советской и коммунистической партии в оккупированной Советским Союзом Эстонии. Он пользовался привилегиями номенклатуры, стоял на трибунах во время «красных праздников» и на собраниях восхвалял советскую власть. В то же время диссиденты, выступавшие за независимость Эстонии, страдали в сибирских лагерях. Этот период его жизни нельзя забывать. Дать справедливую оценку этой части его биографии - задача историков.
Следующий образ, который останется в коллективной памяти нашего народа о президенте Рюйтеле, - это его выступление на Съезде народных депутатов СССР в Москве, где он защищал шаги Эстонии на пути к суверенитету, как это тогда называлось. Стойкая и солидная фигура Рюйтеля выдержала все нападки. Этим он встал в один ряд с Александром Дубчеком и Имре Надем. Если лидерам Чехословакии и Венгрии пришлось пережить вторжение Советского Союза, которое задушило освободительное движение (и заплатить за это свободой или жизнью), то Арнольду Рюйтелю повезло больше. Хотя в январе 1991 года вероятность кровавого конфликта стала весьма реальной - и кровь пролилась как в Вильнюсе, так и в Риге - личная дружба Рюйтеля с Борисом Ельциным привела Ельцина в Таллинн и на какое-то время снизила напряженность. Уже за одно это мы можем вспоминать президента Рюйтеля с благодарностью.
Рюйтель также участвовал в заключении соглашений между Верховным Советом и Конгрессом Эстонии, которые позволили восстановить Эстонию на основе юридической преемственности. Его заслуги можно вспомнить и на пути Эстонии в Европейский союз, когда он был президентом Эстонской Республики. Спасибо за добрые дела, президент Рюйтель!