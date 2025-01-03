Опрос: слишком высокие цены вынуждают людей подыскивать жилье за пределами Таллинна

Это больше, чем желающих купить жилье в Тарту, Пярну и Нарве вместе взятых. Руководитель Центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас объясняет, что привлекает жителей Эстонии в пригородах Таллинна.

Исследование, проведенное по заказу Luminor компанией Norstat, показало, что 22% жителей Эстонии планируют купить новое жилье в ближайшие три года. Из них 31% планируют купить жилье в столице, 16% хотят жить в другом крупном городе Эстонии, а пятая часть планирует приобрести жильё недалеко от Таллинна.

«Опрос показал, что людей, которые планируют купить жилье недалеко от Таллинна, больше, чем желающих купить жилье в Тарту, Пярну и Нарве вместе взятых. Интерес к проживанию вблизи Таллинна объясняется работой. Например, недвижимость в Тарту находится в той же ценовой категории, что и в Таллинне, но в университетском городе доходы ниже, а возможности трудоустройства более ограниченны», – сказала Кикас.

Она отметила, что поскольку новые квартиры в Таллинне многим не по карману, пригороды Таллинна – единственный вариант, если работа находится в столице, но вы не хотите жить в спальных районах. В то же время она отметила, что растет тенденция, когда люди, приезжающие на работу в столицу, сначала селятся в Ласнамяэ, Мустамяэ или Ыйсмяэ, а когда заработают побольше денег, перебираются в один из пригородов Таллинна.