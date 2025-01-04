В декабре правительство одобрило план развития больничной сети до 2040 года. В нем говорится о том, что таллиннские больницы будут объединены и в качестве нового учреждения будет создана Таллиннская больница. Больницам Ида-Вирумаа уже сейчас стоит задуматься о подобном сценарии и его последствиях, потому что слияние двух больниц означало бы здесь некоторые тревожные вещи, пишет Михаил Таммеару, который в 2021-2024 годы был руководителем по связям с общественностью Ида-Вируской центральной больницы.
Мнение ⟩ В будущем в Ида-Вирумаа останется одна больница?
В конце ноября в Нарве состоялась совместная конференция крупнейших больниц Ида-Вирумаа - Ида-Вируской центральной больницы (IVKH) и Нарвской больницы (NH), на которой руководители больниц обсудили необходимость более тесного сотрудничества. Без этого скоро не удастся сохранить доступность и качество медицинских услуг. Как именно будет осуществляться это сотрудничество, тогда не уточнили.
На конференции говорилось, что необходимо отказаться от постоянной конкуренции. Это звучало бы убедительнее, если бы, например, Ида-Вируская центральная больница не развивала свои услуги в нарвском Kerese Keskus, а в плане функционального развития Нарвской больницы не говорилось, что «хотя в Кохтла-Ярве (около 55 км от Нарвы) есть центральная больница, ни географически, ни по сути она не является логичным центром притяжения для жителей нарвского региона, куда они могут направиться по каким-либо причинам».
Возникает ощущение, что словосочетанием «более тесное сотрудничество» сейчас слегка манипулируют. Каждый тянет одеяло на себя, но не все так черно-бело.
Руководители Ида-Вируской центральной больницы и Нарвской больницы, естественно, отстаивают и защищают интересы своих организаций. Нелегко делить свои успехи с другими. Положительным моментом является то, что обе больницы продемонстрировали свою способность развиваться и справляться в условиях ограниченных ресурсов. Вопрос, однако, в том, как долго такая способность будет сохраняться. Не исключено, что чем теснее будет становиться сотрудничество между нашими больницами, тем чаще будут возникать разговоры об их объединении - и если все пойдет хорошо, почему бы и нет?
Если слияние произойдет, многие опорные специалисты могут потерять работу, и без того высокий уровень безработицы в Ида-Вирумаа еще больше возрастет. Если не будет дополнительного вливания средств, давление со стороны работников здравоохранения, требующих повышения заработной платы, может привести к сокращению зарплат вспомогательных специалистов. В отличие от врачей и медсестер, интересы которых также представляют профсоюзы врачей и медсестер, интересы вспомогательных специалистов на самом деле никто не представляет.
Борьба за власть на уровне высшего руководства, безусловно, станет отдельной проблемой. Хотя объединение Ида-Вируской центральной больницы и Нарвской больницы в настоящее время не обсуждается в широких кругах, существует риск, что однажды это произойдет, и больницам было бы разумно рассмотреть такой сценарий.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут сказала о необходимости повысить доступность услуг в области психического здоровья в уездных больницах. Ида-Вируская центральная больница планирует построить новое психиатрическое отделение и ждет софинансирования. Это необходимая мера, поскольку инфраструктура нуждается в обновлении.
Но где найти специалистов? В Эстонии не хватает психиатров, и для частичного решения проблемы используются медсестры. Уже несколько лет ведутся разговоры о том, чтобы открыть в Ида-Вирумаа программу обучения медсестер психического здоровья. В сентябре этого года в Кохтла-Ярвеском филиале Таллиннской высшей школы здравоохранения (Кукрузе) открылась специальность «развитие здоровья». Ее выпускники не регистрируются в регистре работников здравоохранения Эстонии. Как открытие этой учебной программы в Кохтла-Ярве поможет смягчить проблему нехватки медицинских работников, в том числе медсестер психического здоровья, в уезде?
В свете повышения доступности психиатрических услуг было бы хорошо, если бы наши больницы взяли на себя инициативу и подумали, как можно организовать обучение медсестер психического здоровья в Ида-Вирумаа. Это задача не министерства, а местных деятелей. Это все же лучше, чем месяцами или годами ждать денег на строительство. Когда открывают учебную программу, то инвестируют в людей.