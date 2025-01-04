Мнение В будущем в Ида-Вирумаа останется одна больница?

Если слияние произойдет, многие опорные специалисты могут потерять работу, и без того высокий уровень безработицы в Ида-Вирумаа еще больше возрастет. Если не будет дополнительного вливания средств, давление со стороны работников здравоохранения, требующих повышения заработной платы, может привести к сокращению зарплат вспомогательных специалистов. В отличие от врачей и медсестер, интересы которых также представляют профсоюзы врачей и медсестер, интересы вспомогательных специалистов на самом деле никто не представляет.

Борьба за власть на уровне высшего руководства, безусловно, станет отдельной проблемой. Хотя объединение Ида-Вируской центральной больницы и Нарвской больницы в настоящее время не обсуждается в широких кругах, существует риск, что однажды это произойдет, и больницам было бы разумно рассмотреть такой сценарий.

Министр здравоохранения Рийна Сиккут сказала о необходимости повысить доступность услуг в области психического здоровья в уездных больницах. Ида-Вируская центральная больница планирует построить новое психиатрическое отделение и ждет софинансирования. Это необходимая мера, поскольку инфраструктура нуждается в обновлении.

Но где найти специалистов? В Эстонии не хватает психиатров, и для частичного решения проблемы используются медсестры. Уже несколько лет ведутся разговоры о том, чтобы открыть в Ида-Вирумаа программу обучения медсестер психического здоровья. В сентябре этого года в Кохтла-Ярвеском филиале Таллиннской высшей школы здравоохранения (Кукрузе) открылась специальность «развитие здоровья». Ее выпускники не регистрируются в регистре работников здравоохранения Эстонии. Как открытие этой учебной программы в Кохтла-Ярве поможет смягчить проблему нехватки медицинских работников, в том числе медсестер психического здоровья, в уезде?

В свете повышения доступности психиатрических услуг было бы хорошо, если бы наши больницы взяли на себя инициативу и подумали, как можно организовать обучение медсестер психического здоровья в Ида-Вирумаа. Это задача не министерства, а местных деятелей. Это все же лучше, чем месяцами или годами ждать денег на строительство. Когда открывают учебную программу, то инвестируют в людей.