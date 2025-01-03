Совместная электростанция стран Балтии могла бы появиться к 2030 году

Вайчюнас ответил на вопрос о возможности строительства электростанции с использованием технологии ядерных реакторов малой мощности. «Если мы говорим о достаточно коротком периоде, то точно нет, потому что АЭС малой мощности, вероятно, возможна не раньше 2032-2033 годов, то есть, иными словами, нужны другие технологии», - сказал Вайчюнас в четверг в программе «Тема дня» LRT.

«Это точно не малые ядерные реакторы», - добавил министр.

По его словам, электростанция должна появиться еще до начала срока развития малых ядерных реакторов, предусмотренного Национальной стратегией энергетической независимости - после 2030-х годов.

«Да, мы говорим об электростанции, которую можно было бы построить как можно раньше», - сказал министр энергетики. Однако Вайчюнас подчеркнул, что пока рано говорить о том, какая будет технология и какие будут сроки.

Ранее в четверг министр упомянул о возможности строительства совместной электростанции. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с латвийскими и эстонскими коллегами.

Программа нового правительства предусматривает начало обсуждения с другими странами Балтии возможного совместного аукциона мощности для инвесторов в современные и маневренные электростанции, которые будут производить электроэнергию в условиях длительного отсутствия ветра и солнца.

Трем странам Балтии ранее не удавалось договориться о строительстве общего терминала сжиженного природного газа, они оспаривали местоположение подводного кабеля для передачи электроэнергии в Швецию, долгое время не соглашались на общий рынок газа, а совместный европейский железнодорожный проект Rail Baltica постоянно вызывал разногласия.