Огромная утрата заставила бронзового призёра чемпионата мира совершить каминг-аут

«Я долго размышлял о том, найду ли в себе силы, чтобы написать эти слова. Много лет я жил в страхе, скрывая, кто я есть на самом деле, потому что боялся, что это меня уничтожит.

То, что я сейчас пишу, – самая трудная вещь в моей жизни. Годы я жил в скрытности, боясь, что мне придется отказаться от всего, чего я добился. Но я больше не хочу так убегать.

Я хочу, чтобы вы все узнали меня настоящего – я гомосексуал. Годы я скрывал это от вас, от медиа и иногда даже от самого себя», – написал 29-летний Анджей Стенкала в социальных сетях.

В своей публикации поляк рассказывает, что его жизнь изменилась в 2016 году, когда он встретил Дамиана. Вместе они научились любить друг друга и наслаждались совместной жизнью, пока в ноябре прошлого года рок не забрал жизнь Дамиана.

Это горе стало причиной каминг-аута Стенкалы. «Описать эту боль просто невозможно. Каждый день, проведенный без него, - это настоящая битва, но в то же время напоминание о том, как сильно я его любил», - написал бронзовый призер ЧМ-2021.

Стенкала дебютировал в серии Кубка мира по прыжкам с трамплина в 2015 году, наиболее успешные выступления он показал в командных соревнованиях. Тем не менее, ему также удалось однажды подняться на пьедестал и в индивидуальном зачете - в серии Кубка мира, на этапе в Закопане 2021 года. Тогда он завоевал серебряную медаль.

Помимо бронзы чемпионата мира 2021 года, в его копилке также есть командная бронза по прыжкам с трамплина 2020 года. В сезоне 2020/21 он занял шестое место на Турне четырех трамплинов. В этом году он в основном выступал на более низком уровне, в серии континентальных кубков.