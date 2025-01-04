МНЕНИЕ Ночной кошмар каждого автолюбителя: что делать, если зацепили машину на парковке?

Что делать, если вы обнаружили царапину на своей машине, а виновник скрылся?

Начните с поиска свидетелей и камер наблюдения, которые могли запечатлеть момент столкновения. Затем обратитесь в полицию и зафиксируйте происшествие. Если виновного удастся найти, то ущерб вашему автомобилю возместит его дорожная страховка. В случае, если виновник так и не будет установлен, расходы покроет ваша каско-страховка (если она имеется). Для этого потребуется подать заявление о возмещении ущерба в свою страховую компанию.

Если вы стали свидетелем того, как виновник ДТП пытается скрыться, то позвоните в полицию и сообщите как можно больше деталей - время, место, описание автомобиля. Это поможет установить личность нарушителя и избежать дальнейших разбирательств. Позвонить в полицию стоит, даже если вы видели, что перед тем, как уехать, виновник написал что-то на бумажке и оставил ее под дворником - в нашей практике бывали случаи, когда в записке оказывались неверные данные или написанное вообще не имело отношения к произошедшему.

Договориться без привлечения страховых - что может пойти не так?