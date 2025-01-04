Обнаружить свежую царапину на припаркованном автомобиле - это стресс для любого автовладельца. А что делать, если виновника рядом нет? Или, наоборот, как правильно себя вести, если вы сами случайно задели чужую машину? Руководитель отдела страховых продуктов LHV Kindlustus Альвер Кивирюйт делится полезными рекомендациями.
Ночной кошмар каждого автолюбителя: что делать, если зацепили машину на парковке?
Если вы зацепили чужой автомобиль, первое, что нужно сделать, - это прекратить движение, по возможности не сдвигая автомобили с места, включить аварийные сигналы, убедиться, что люди не пострадали (если пострадали - позвонить 112) и выставить знак аварийной остановки. После этого осмотрите оба автомобиля, чтобы оценить степень повреждений.
Следующий шаг - попытаться найти владельца пострадавшей машины. Если вы находитесь на парковке у жилого дома, можно поспрашивать соседей или обратиться к председателю квартирного товарищества. Если выяснить, кому принадлежит автомобиль, не удается, необходимо позвонить в полицию, которая попробует связаться с владельцем. До тех пор, пока ситуация не урегулирована, покидать место происшествия категорически не рекомендуется. Также не стоит полагаться на записку с контактами, оставленную под дворником. Пока вы ждете владельца - сделайте фотографии обоих автомобилей со всех сторон, это пригодится, если возникнет спор относительно виновника или серьезности повреждений.
Если у участников происшествия нет разногласий относительно виновника, то, чтобы зафиксировать обстоятельства происшествия, заполните бланк сообщения о ДТП. В случае, если бланка под рукой нет, то зафиксировать происшествие можно и в свободной форме.
В таком документе должны быть указаны следующие данные - номер, марка и модель автомобилей, личный код, имена и контакты (адрес и телефон) водителей и собственников авто, а также данные страховых компаний. В документе необходимо также отразить схему происшествия и зафиксировать согласие виновной стороны взять на себя ответственность за нанесенный ущерб. Это согласие должно быть подтверждено подписью. Такой документ составляется в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. После этого виновник обязан сообщить о ДТП в свою страховую компанию в течение пяти дней.
Что делать, если вы обнаружили царапину на своей машине, а виновник скрылся?
Начните с поиска свидетелей и камер наблюдения, которые могли запечатлеть момент столкновения. Затем обратитесь в полицию и зафиксируйте происшествие. Если виновного удастся найти, то ущерб вашему автомобилю возместит его дорожная страховка. В случае, если виновник так и не будет установлен, расходы покроет ваша каско-страховка (если она имеется). Для этого потребуется подать заявление о возмещении ущерба в свою страховую компанию.
Если вы стали свидетелем того, как виновник ДТП пытается скрыться, то позвоните в полицию и сообщите как можно больше деталей - время, место, описание автомобиля. Это поможет установить личность нарушителя и избежать дальнейших разбирательств. Позвонить в полицию стоит, даже если вы видели, что перед тем, как уехать, виновник написал что-то на бумажке и оставил ее под дворником - в нашей практике бывали случаи, когда в записке оказывались неверные данные или написанное вообще не имело отношения к произошедшему.
Договориться без привлечения страховых - что может пойти не так?
Иногда один из участников ДТП может предложить договориться на месте, не привлекая ни полицию, ни страховые компании. Если подобную договоренность зафиксировать письменно, с указанием всех упомянутых выше данных и подтвержденным подписью согласием виновника, то в страховую можно не обращаться. На всякий случай можно все же сообщить о ДТП своему страховщику, заполнив сообщение о наступлении страхового случая - если потерпевший позже сообщит о том, что договорился с виновником, страховая компания сможет просто закрыть дело по причине отзыва заявления со стороны потерпевшего.
Если решить ситуацию без привлечения страховой компании, то ДТП не будет фигурировать в страховой истории. Однако устная договоренность без письменных подтверждений несет в себе определенные риски - виновник может затем отказаться от своих слов. Бывали случаи, когда виновник оперативно устранял повреждения со своего автомобиля, а доказывать участие водителя в ДТП задним числом гораздо сложнее.
Кто и при каких условиях возмещает ущерб?
Если виновник происшествия известен, то ущерб покроет дорожное страхование. Если виновника найти не удастся, то ущерб возмещается каско (если оно есть) или же, к сожалению, пострадавшему придется ремонтировать авто за свой счет. Для виновника аварии имеет значение, получил ли в ДТП ущерб его авто. Дорожное страхование не покрывает ущерб автомобилю виновника ДТП, а в случае, если есть каско, потребуется заплатить собственную ответственность.
Помните, что в случае, если ущерб автомобилю устраняется в рамках дорожной страховки, то этот вид страхования не предполагает оплаты собственной ответственности. Если потерпевший ремонтирует автомобиль по каско, ему нужно будет оплатить собственную ответственность, и он может взыскать эту сумму с виновника самостоятельно, подав заявления в страховое общество виновника аварии.
Как не стать скрывшимся виновником?
На происшествия на парковке по статистике приходится примерно треть всех страховых случаев. Средний ущерб в таких случаях составляет порядка 1000-1200 евро.
Покидание места ДТП виновником повлечет за собой регрессное требование, то есть страховая потребует от виновного возместить сумму, выплаченную потерпевшему на устранение ущерба. Также полиция может выписать штраф. Помимо этого, оставление места ДТП чревато повышением страховых сумм в будущем.
Как правило, если человек чувствует касание другого автомобиля, то место происшествия без уважительной причины не покидают. Бывают и случаи, когда люди действительно не почувствовали столкновения и уезжают без злого умысла, а то, что авария произошла, обнаруживают гораздо позже, когда видят повреждения на собственном автомобиле. В таком случае всегда лучше отправить сообщение в свою страховую компанию, как только увидели повреждение.
Чтобы снизить вероятность того, что с вашей машиной на парковке что-то произойдет, не забывайте о простых правилах - будьте предельно внимательны за рулем, даже на парковке, где скорости минимальны. Не стоит излишне полагаться на парковочные камеры и датчики - учитесь чувствовать габариты своего автомобиля и не забывайте смотреть по сторонам и в зеркала.
Паркуясь, не забывайте ставить машину на режим парковки или на ручной тормоз - нередки ситуации, когда, вернувшись из магазина, владелец обнаруживает у своего авто полицию, потому что машина переместилась и по пути задела другие припаркованные автомобили. Также старайтесь с умом выбирать место парковки - если есть свободные места, то не ставьте автомобиль вплотную к другим машинам, где ее могут случайно задеть дверью. Лучше выбирать места ближе к стене и подальше от входа.