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«Ваш сын попал в аварию»: мошенники выманили у жительницы Таллинна внушительную сумму денег

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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

Полиция расследует случай мошенничества, в результате которого жительница Эстонии в конце декабря передала обманувшим ее мошенникам десятки тысяч евро.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 22 декабря жительнице Таллинна позвонили и сообщили, что ее сын якобы попал в дорожную аварию и теперь она должна выплатить в качестве компенсации за нанесенный ущерб деньги.

Женщина отдала мошенникам в общей сложности 40 000 евро, которые дважды приходили за деньгами.

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