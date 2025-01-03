Полиция расследует случай мошенничества, в результате которого жительница Эстонии в конце декабря передала обманувшим ее мошенникам десятки тысяч евро.
«Ваш сын попал в аварию»: мошенники выманили у жительницы Таллинна внушительную сумму денег
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 22 декабря жительнице Таллинна позвонили и сообщили, что ее сын якобы попал в дорожную аварию и теперь она должна выплатить в качестве компенсации за нанесенный ущерб деньги.
Женщина отдала мошенникам в общей сложности 40 000 евро, которые дважды приходили за деньгами.