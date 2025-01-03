«Ваш сын попал в аварию»: мошенники выманили у жительницы Таллинна внушительную сумму денег

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 22 декабря жительнице Таллинна позвонили и сообщили, что ее сын якобы попал в дорожную аварию и теперь она должна выплатить в качестве компенсации за нанесенный ущерб деньги.