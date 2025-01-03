Знаменитый лыжник после неожиданной новости: возможно, я действительно так хорошо выгляжу?

В частности, журналисты Ilta-Sanomat решили поинтересоваться у 22-летнего шведа, знает ли он, каким именем знаменитая финская лыжница Криста Пярмякоски назвала свою собаку. Как и ожидалось, Энгер не был в курсе, но услышав кличку, разразился смехом.

Как оказалось, ретривера, которого финка взяла прошлой весной, зовут Эдвин.

«Вот это да! Должно быть, это хорошая собака!» - была первая реакция шведа.

«Очень удачный выбор клички. Я такого раньше не слышал, - продолжил он, а затем добавил с озорной улыбкой - может быть, я действительно так хорошо выгляжу».

Упомянутый ретривер –важный компаньон Пярмякоски. Собака даже ездит с ней на соревнования, а также присутствует на Тур де Ски в этом году.

Однако понятно, что псу-Эдвину уделяется гораздо меньше внимания, чем лыжнику-Эдвину, занимающему второе место в общем зачете тура.

За три этапа до конца Ангер отстает от лидера Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 36 секунд. Однако о возможной общей победе 22-летний швед не думает.

«Да, до сих пор дела шли хорошо, и у меня не было ни одного плохого дня, но мы все равно будем действовать поэтапно», - он не хотел слишком торопить события.

Сегодня на Тур де Ски запланированы классические спринты. Завтра нас ждет 20-километровый заезд со сменой лыж, а завершится тур трудным финальным подъемом на 10 км на Валь-ди-Фьемме.