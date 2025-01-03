В минувшем году жители Эстонии стали самыми активными покупателями суши, тогда как наибольшее число поклонников блюд для завтрака сосредоточено в Греции. Об этом свидетельствует большая итоговая статистика года от Wolt. Среди ближайших соседей латвийцы заняли первое место по количеству заказов сэндвичей, а литовцы за год подтвердили свою любовь к пицце, став одними из самых активных ее потребителей.
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ ⟩ Житель Эстонии сделал заказ в Wolt почти на 1000 евро!
Помимо частого заказа суши, жители Эстонии входят в число самых активных пользователей услуг доставки еды и потребительских товаров. Самый крупный заказ еды в Эстонии в этом году составил 975 евро. Самый дальний заказ был сделан из ресторана, находящегося в 20 километрах от клиента, а самый близкий - из ресторана в том же здании, где жил заказчик.
Хотя показатели впечатляют, Эстонии не удалось занять первое место среди целевых рынков Wolt. Рекордный заказ 2024 года на платформе Wolt принадлежит Дании: клиент заказал сразу 200 поке-боулов, заплатив за это свыше 3000 евро. Самый дальний заказ был зафиксирован в Словении, где клиент заказал еду из ресторана, расположенного в 46 километрах.
«Wolt стал неотъемлемой частью повседневной жизни, помогая людям экономить время в условиях быстрого ритма жизни. Мы видим, что доступность услуг и продуктов в любое время суток - это то, что клиенты ценят и ищут. Например, значительное количество заказов на Wolt Market приходится на раннее утро или поздний вечер. В 2023 году Wolt начал круглосуточную работу в Вильнюсе, Каунасе, Риге и Таллинне, и сегодня многие рестораны и магазины последовали этому примеру», - комментирует руководитель Wolt в странах Балтии Мантас Ломсаргис.
Больше всего заказов делают по выходным
В Эстонии клиенты чаще всего заказывают чизбургеры, суши и пиццу. Популярны также классические закуски, такие как блюда из курицы и картофель фри. Чизбургер остается хитом как в этом году, так и исторически на всех рынках, где работает Wolt. За десять лет работы компании его заказали 130 миллионов раз.
В этом году Wolt открыл в Эстонии пятый виртуальный магазин. Среди самых популярных товаров Wolt Market оказались бананы, молочные продукты, сыр, яйца, пиво и вода.
ТОП-5 категорий еды на Wolt в Эстонии:
- Бургеры
- Суши
- Пицца
- Блюда из курицы
- Азиатская кухня
- Бананы
- Молочные продукты, сыр и яйца
- Пиво
- Вода
- Мороженое
«Приятно видеть, что заказ любимых товаров как из виртуального магазина Wolt, так и из ресторанов становится все более популярным среди клиентов. Хотя страны в чем-то похожи - например, по любви к бургерам - явно видно, что на каждом рынке существуют свои вкусовые предпочтения, и двух совершенно одинаковых потребительских профилей стран не существует», - отмечает Ломсаргис.
Он также подчеркивает, что если в первые годы работы Wolt заказы состояли преимущественно из отдельных блюд, то теперь статистика показывает, что приложение все чаще используется для организации питания целого рабочего коллектива через услугу Wolt for Work, празднования важных событий или даже для заботы о домашних питомцах. Например, в этом году через Wolt было заказано тысячи букетов цветов, 120 пицц за один раз, а один клиент на Кипре приобрел товаров для питомцев на сумму 770 евро.
Наиболее активно заказы делают по пятницам и воскресеньям, а меньше всего - по понедельникам.