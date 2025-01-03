НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ Житель Эстонии сделал заказ в Wolt почти на 1000 евро!

Помимо частого заказа суши, жители Эстонии входят в число самых активных пользователей услуг доставки еды и потребительских товаров. Самый крупный заказ еды в Эстонии в этом году составил 975 евро. Самый дальний заказ был сделан из ресторана, находящегося в 20 километрах от клиента, а самый близкий - из ресторана в том же здании, где жил заказчик.

Хотя показатели впечатляют, Эстонии не удалось занять первое место среди целевых рынков Wolt. Рекордный заказ 2024 года на платформе Wolt принадлежит Дании: клиент заказал сразу 200 поке-боулов, заплатив за это свыше 3000 евро. Самый дальний заказ был зафиксирован в Словении, где клиент заказал еду из ресторана, расположенного в 46 километрах.

«Wolt стал неотъемлемой частью повседневной жизни, помогая людям экономить время в условиях быстрого ритма жизни. Мы видим, что доступность услуг и продуктов в любое время суток - это то, что клиенты ценят и ищут. Например, значительное количество заказов на Wolt Market приходится на раннее утро или поздний вечер. В 2023 году Wolt начал круглосуточную работу в Вильнюсе, Каунасе, Риге и Таллинне, и сегодня многие рестораны и магазины последовали этому примеру», - комментирует руководитель Wolt в странах Балтии Мантас Ломсаргис.

Больше всего заказов делают по выходным