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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ POSTIMEES Превратилась ли Эстония в «больного человека Европы»? (2)

Перевод: Ева Ойжинская
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Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, люди продолжают активно посещать торговые центры.
Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, люди продолжают активно посещать торговые центры. Фото: Konstantin Sednev

Когда около десяти лет назад я посетил Европейскую комиссию в Брюсселе, Эстония была настоящей суперзвездой. Старая Европа оказалась в глубоком долговом кризисе из-за неконтролируемых займов Греции, и казалось, что евро вот-вот рухнет. Почти все страны-члены ЕС имели большие долги, а некоторые, включая Грецию, настолько большие, что без помощи международных организаций (в частности, Международного валютного фонда) им грозила неплатежеспособность.

Исключением была Эстония, чей бюджет, несмотря на трудности, оставался сбалансированным, а вместо долгов страна накопила резервы.

Теперь ситуация обратная. Экономика Эстонии падает десятый квартал подряд: это самый продолжительный спад среди стран Европейского союза. Судя по мнению, распространяющемуся в публичном пространстве, может показаться, что ситуация даже хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

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