Когда около десяти лет назад я посетил Европейскую комиссию в Брюсселе, Эстония была настоящей суперзвездой. Старая Европа оказалась в глубоком долговом кризисе из-за неконтролируемых займов Греции, и казалось, что евро вот-вот рухнет. Почти все страны-члены ЕС имели большие долги, а некоторые, включая Грецию, настолько большие, что без помощи международных организаций (в частности, Международного валютного фонда) им грозила неплатежеспособность.