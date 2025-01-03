Когда около десяти лет назад я посетил Европейскую комиссию в Брюсселе, Эстония была настоящей суперзвездой. Старая Европа оказалась в глубоком долговом кризисе из-за неконтролируемых займов Греции, и казалось, что евро вот-вот рухнет. Почти все страны-члены ЕС имели большие долги, а некоторые, включая Грецию, настолько большие, что без помощи международных организаций (в частности, Международного валютного фонда) им грозила неплатежеспособность.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ POSTIMEES ⟩ Превратилась ли Эстония в «больного человека Европы»? (2)
Исключением была Эстония, чей бюджет, несмотря на трудности, оставался сбалансированным, а вместо долгов страна накопила резервы.