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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Postimees объявляет Человека года

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В пятницу, 3 января, Postimees назовет очередного Человека года, чтобы отметить человека, который в прошлом году особенно отличился своей деятельностью.

Люди года по версии Postimees:

1997 – Ардо Хансон

1998 – Линнар Вийк

1999 – Андрес Метспалу

2000 – Ильмар Петерсен

2001 – Ивар Муст

2002 – Андрус Веэрпалу

2003 – Алар Сикк

2004 – Эстонский солдат в Ираке

2005 – Тармо Соомере

2006 – создатели фильма «Лотте из деревни изобретателей»

2007 – Марина Кальюранд

2008 – Герд Кантер

2009 – Софи Оксанен

2010 – Танель Лайсаар

2011 – Анне Суллинг и Ханну Ламп

2012 – Урмас Дрезен

2013 – Март Ноорма

2014 – Хирво Сурва

2015 – Иво Фельт

2016 – Тынис Лукас

2017 – Аско Лыхмус

2018 – Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Трууc, Кирке Кангро и Лидия Зарудная

2019 – Танель Тоом

2020 – Аркадий Попов

2021 – Катри Райк

2022 – Йоханна-Мария Лехтме (награда была отозвана в мае 2023 года)

2023 – Пилле Кайзель

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