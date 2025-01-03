В пятницу, 3 января, Postimees назовет очередного Человека года, чтобы отметить человека, который в прошлом году особенно отличился своей деятельностью.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Postimees объявляет Человека года
Люди года по версии Postimees:
1997 – Ардо Хансон
1998 – Линнар Вийк
1999 – Андрес Метспалу
2000 – Ильмар Петерсен
2001 – Ивар Муст
2002 – Андрус Веэрпалу
2003 – Алар Сикк
2004 – Эстонский солдат в Ираке
2005 – Тармо Соомере
2006 – создатели фильма «Лотте из деревни изобретателей»
2007 – Марина Кальюранд
2008 – Герд Кантер
2009 – Софи Оксанен
2010 – Танель Лайсаар
2011 – Анне Суллинг и Ханну Ламп
2012 – Урмас Дрезен
2013 – Март Ноорма
2014 – Хирво Сурва
2015 – Иво Фельт
2016 – Тынис Лукас
2017 – Аско Лыхмус
2018 – Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Трууc, Кирке Кангро и Лидия Зарудная
2019 – Танель Тоом
2020 – Аркадий Попов
2021 – Катри Райк
2022 – Йоханна-Мария Лехтме (награда была отозвана в мае 2023 года)
2023 – Пилле Кайзель