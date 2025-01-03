ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ Postimees объявил госконтролера Янара Холма Человеком года 2024

Холм: признание действительно придаёт новые силы

В своей благодарственной речи Янар Холм отметил, что был очень удивлен.

«Сегодня я чувствую себя немного как лось, которого назвали животным года просто за то, что он лось. Я воспринимаю это как признание того, что мы хорошо выполняем свою работу - госконтроль и мои коллеги», - сказал Холм.

Он добавил: «Мы стараемся быть внимательными и прислушиваться, говорить о том, что важно для жителей Эстонии, для развития страны и предприятий. Используются ли деньги наилучшим образом? Выполняются ли законы и обещания?» Холм отметил, что они называют вещи своими именами. «Мы независимы, и это невероятно важно. То, о чем мы говорим, имеет свое влияние», - сказал Человек года.

Холм подчеркнул, что влияние заключается в том, что дела приводятся в порядок. Он привел в пример изменения в государственном бюджете, аудит Rail Baltica, выполненный совместно странами Балтии. «Конечно, есть вопросы, которые еще не решены», - добавил он. В качестве примера Холм упомянул средний возраст семейных врачей.

Он признал, что его команда непоколебима и через определенное время возвращается к рассмотрению тех или иных тем, чтобы средства использовались разумно, а обещания выполнялись. «Это признание придает совершенно новые силы для движения вперед в этом году», - сказал Холм.

Звание «Человек года Postimees» редакция присуждает людям, которые выделились чем-то важным. Традиция началась в 1997 году. В прошлом году этот титул получила директор школы Метскюла Пилле Кайзель за ее самоотверженную борьбу за сохранение школы.

Люди года по версии Postimees: 1997 – Ардо Хансон 1998 – Линнар Вийк 1999 – Андрес Метспалу 2000 – Ильмар Петерсен 2001 – Ивар Муст 2002 – Андрус Веэрпалу 2003 – Алар Сикк 2004 – Эстонский солдат в Ираке 2005 – Тармо Соомере 2006 – создатели фильма «Лотте из деревни изобретателей» 2007 – Марина Кальюранд 2008 – Герд Кантер 2009 – Софи Оксанен 2010 – Танель Лайсаар 2011 – Анне Суллинг и Ханну Ламп 2012 – Урмас Дрезен 2013 – Март Ноорма 2014 – Хирво Сурва 2015 – Иво Фельт 2016 – Тынис Лукас 2017 – Аско Лыхмус 2018 – Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Трууc, Кирке Кангро и Лидия Зарудная 2019 – Танель Тоом 2020 – Аркадий Попов 2021 – Катри Райк 2022 – Йоханна-Мария Лехтме (награда была отозвана в мае 2023 года) 2023 – Пилле Кайзель