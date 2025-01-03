В пятницу, 3 января, Postimees назвал госконтролера Янара Холма Человеком года 2024.
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Postimees объявил госконтролера Янара Холма Человеком года 2024
По словам главного редактора Postimees Прийта Хыбемяги, редакция издания ежегодно выбирает Человека года, который, по их мнению, заслуживает наибольшего признания за свои действия в течение прошедшего года. В этом году это происходит уже в 28-й раз.
«За эти годы достойные внимания люди были из самых разных сфер - культуры, технологий, медицины, спорта, образования. Однако нынешний человек года представляет совершенно особую область деятельности», - отметил Хыбемяги. Он добавил, что награжденный возглавляет государственное учреждение, которое проверяет, как государство и местные самоуправления расходуют средства налогоплательщиков и что они предоставляют взамен.
«Безусловно, работа госконтролера заключается в том, чтобы выполнять свои обязанности качественно, но госконтролер Янар Холм, Человек года по версии Postimees, делает это с выдающимся упорством и глубоким погружением в суть», - подчеркнул Хыбемяги.
Страндберг: общая надежда с госконтролем - остановить этот пир
По словам руководителя отдела науки и технологий Postimees Марека Страндберга, задача госконтроля - делать процессы видимыми и понятными.
«Глубина анализа и способность разобрать процессы на мельчайшие детали вызывают зависть у любого журналиста или редакции», - сказал Страндберг.
Он привел пример, что ясность, с которой госконтроли Эстонии, Латвии и Литвы представили информацию по проекту Rail Baltica, настолько поразительна, что кажется невероятным, как на все это выделяется столь значительное финансирование.
«Это напоминает огромный праздник, где бесконечно заказываются блюда, музыканты и танцоры, а счета исправно оплачиваются. Сегодня этот "праздник" снят на видео, описан и представлен. Наша общая надежда вместе с госконтролем - чтобы этот пир прекратился и стал более скромным», - заявил Страндберг.
Холм: признание действительно придаёт новые силы
В своей благодарственной речи Янар Холм отметил, что был очень удивлен.
«Сегодня я чувствую себя немного как лось, которого назвали животным года просто за то, что он лось. Я воспринимаю это как признание того, что мы хорошо выполняем свою работу - госконтроль и мои коллеги», - сказал Холм.
Он добавил: «Мы стараемся быть внимательными и прислушиваться, говорить о том, что важно для жителей Эстонии, для развития страны и предприятий. Используются ли деньги наилучшим образом? Выполняются ли законы и обещания?» Холм отметил, что они называют вещи своими именами. «Мы независимы, и это невероятно важно. То, о чем мы говорим, имеет свое влияние», - сказал Человек года.
Холм подчеркнул, что влияние заключается в том, что дела приводятся в порядок. Он привел в пример изменения в государственном бюджете, аудит Rail Baltica, выполненный совместно странами Балтии. «Конечно, есть вопросы, которые еще не решены», - добавил он. В качестве примера Холм упомянул средний возраст семейных врачей.
Он признал, что его команда непоколебима и через определенное время возвращается к рассмотрению тех или иных тем, чтобы средства использовались разумно, а обещания выполнялись. «Это признание придает совершенно новые силы для движения вперед в этом году», - сказал Холм.
Звание «Человек года Postimees» редакция присуждает людям, которые выделились чем-то важным. Традиция началась в 1997 году. В прошлом году этот титул получила директор школы Метскюла Пилле Кайзель за ее самоотверженную борьбу за сохранение школы.
Люди года по версии Postimees:
1997 – Ардо Хансон
1998 – Линнар Вийк
1999 – Андрес Метспалу
2000 – Ильмар Петерсен
2001 – Ивар Муст
2002 – Андрус Веэрпалу
2003 – Алар Сикк
2004 – Эстонский солдат в Ираке
2005 – Тармо Соомере
2006 – создатели фильма «Лотте из деревни изобретателей»
2007 – Марина Кальюранд
2008 – Герд Кантер
2009 – Софи Оксанен
2010 – Танель Лайсаар
2011 – Анне Суллинг и Ханну Ламп
2012 – Урмас Дрезен
2013 – Март Ноорма
2014 – Хирво Сурва
2015 – Иво Фельт
2016 – Тынис Лукас
2017 – Аско Лыхмус
2018 – Калле Веллевоог, Яан Тийдеманн, Тийу Трууc, Кирке Кангро и Лидия Зарудная
2019 – Танель Тоом
2020 – Аркадий Попов
2021 – Катри Райк
2022 – Йоханна-Мария Лехтме (награда была отозвана в мае 2023 года)
2023 – Пилле Кайзель