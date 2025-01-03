Президент Латвии: нужно держать под рукой вопрос о возможном закрытии Балтийского моря

На вопрос о том, как повысить безопасность находящейся в Балтийском море критической инфраструктуры, Ринкевич ответил, что необходимо усилить патрулирование моря и более активно вводить санкции против теневого флота России. Так, в рамках НАТО ведутся разговоры об усилении общего патрулирования.

В то же время, по мнению президента Латвии, нужно держать под рукой вопрос о возможном закрытии Балтийского моря, что было бы очень серьезным шагом, который ранее уже обсуждался на уровне идей и против которого в то время были направлены различные возражения.

Президент добавил, что ежедневно по Балтийскому морю ходит около 2000 различных плавсредств и все невозможно проконтролировать.

На вопрос о том, какими в целом должны быть приоритеты безопасности Латвии в этом году, президент ответил, что необходимо завершить строительство забора на восточной границе и продолжить строительство военной инфраструктуры. Ожидается также, что на оборону придется направить еще большую часть госбюджета, доведя вложения до 4% от ВВП.

Необходимо продолжать укрепление внутренней безопасности страны - изменений и улучшений минувшего года недостаточно, добавил Ринкевич.

Призывы будущего президента США Дональда Трампа к коллегам по НАТО делать более крупные вложения в оборону Ринкевич оценил как обоснованные.

Страны Балтии работают над тем, чтобы как можно скорее в том или ином формате встретиться с Трампом, добавил политик.