В свежем выпуске подкаста «Экономика360°» обсуждаем проблему хронической усталости работников. Пытаешься отдохнуть на выходные или на праздники, но по-прежнему чувствуешь себя загнанной лошадью: не помогает ни вкусная еда, ни алкоголь, ни сон, ни даже развлечения.
Постоянно устаю на работе. Что делать? К кому обратиться за помощью?
Что делать сотруднику, чтобы постоянная усталость не привела к окончательному выгоранию? Какие меры принимать менеджеру, чтобы производительность труда в компании не падала?
Гость подкаста – психолог Анна Литвинюк.
Сначала немного статистики: в Эстонии в 2021 году 55% сотрудников трудились сверхурочно. Согласно недавнему опросу портала Peaasi.ee, 46% испытывали эмоциональное выгорание, 38% сталкивались с проблемами со сном.
В целом почти половина жителей страны имеет какие-либо хронические заболевания, что может усугублять чувство усталости и снижать трудоспособность.
Чаще остальных синдром хронической усталости встречается у людей в самом трудоспособном возрасте - от 20 до 50 лет (чем моложе, кстати, тем чаще), от 65 до 80% из них - женщины.
То есть, у народа наболело, а деться многим просто некуда: детей кормить надо, ипотеку платить надо, вокруг везде сокращают, экономический спад. А тут какая-никакая, а работа, и держаться за нее в такой ситуации вроде бы сам бог велел.
Пытаешься отдохнуть на выходные или на праздники, но по-прежнему чувствуешь себя загнанной лошадью: не помогает ни вкусная еда, ни алкоголь, ни сон, ни даже развлечения.
По словам Анны Литвинюк, дело в том, что хроническая усталость – это лишь один из ключевых симптомов эмоционального и профессионального выгорания.
Под выгоранием мы обычно подразумеваем потерю интереса к работе, которая сопровождается падением производительности труда, истощением энергии и снижением заинтересованности в результате.
Для работника выгорание чревато серьезными проблемами с ментальным и физическим здоровьем, а для компании – потерей производительности труда, снижением качества обслуживания, постоянной текучкой кадров и токсичными взаимоотношениями в коллективе, констатирует Литвинюк.
«К сожалению, многие люди, особенно трудоголики, часто склонны игнорировать признаки надвигающейся беды», - указывает психолог.
Помимо хронической усталости, есть еще несколько основных признаков постепенного выгорания, рассуждает Литвинюк.
Во-первых, это цинизм, потеря эмпатии по отношению к окружающим, в том числе к коллегам и клиентам.
«Второй признак: вам хочется бежать на край света. Купить билет в один конец, никого больше не слышать, ни с кем не общаться», - продолжает психолог.
Еще один тревожный признак, если вы начинаете допускать ошибки в простых вещах, а на привычные рабочие задания у вас уходит значительно больше времени, нежели раньше.
Также имеет смысл обратиться к специалисту (для первого раза можно даже к семейному врачу), если у вас нарушен сон.
Дальше по списку – постоянные сомнения в своих силах и способностях, когда тебя постепенно засасывает так называемая «воронка безнадежности».
«Очень распространены, в том числе в Эстонии, такие ситуации, когда человек просто уходит с работы и не возвращается», - дополняет картину Литвинюк.
И наконец, работнику однозначно пора бить в набат, если он регулярно испытывает проблемы с самочувствием и часто берет больничный, подчеркивает эксперт.
О чем еще говорим в подкасте:
- Увольнение или переход на новую работу в данном случае не выход?
- Молодежь страдает больше и устает быстрей. В чем причины?
- Менеджеры чаще подвержены хронической усталости? Или дело совсем не в должности?
- Профилактика хронической усталости и выгорания: как и что делать не только самому работнику, но и руководству фирмы?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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