Постоянно устаю на работе. Что делать? К кому обратиться за помощью?

Что делать сотруднику, чтобы постоянная усталость не привела к окончательному выгоранию? Какие меры принимать менеджеру, чтобы производительность труда в компании не падала?

Гость подкаста – психолог Анна Литвинюк.

Сначала немного статистики: в Эстонии в 2021 году 55% сотрудников трудились сверхурочно. Согласно недавнему опросу портала Peaasi.ee, 46% испытывали эмоциональное выгорание, 38% сталкивались с проблемами со сном.

В целом почти половина жителей страны имеет какие-либо хронические заболевания, что может усугублять чувство усталости и снижать трудоспособность.

Чаще остальных синдром хронической усталости встречается у людей в самом трудоспособном возрасте - от 20 до 50 лет (чем моложе, кстати, тем чаще), от 65 до 80% из них - женщины.

То есть, у народа наболело, а деться многим просто некуда: детей кормить надо, ипотеку платить надо, вокруг везде сокращают, экономический спад. А тут какая-никакая, а работа, и держаться за нее в такой ситуации вроде бы сам бог велел.

Пытаешься отдохнуть на выходные или на праздники, но по-прежнему чувствуешь себя загнанной лошадью: не помогает ни вкусная еда, ни алкоголь, ни сон, ни даже развлечения.

По словам Анны Литвинюк, дело в том, что хроническая усталость – это лишь один из ключевых симптомов эмоционального и профессионального выгорания.

Под выгоранием мы обычно подразумеваем потерю интереса к работе, которая сопровождается падением производительности труда, истощением энергии и снижением заинтересованности в результате.