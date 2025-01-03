Сравнение: за год цены на многие продукты питания практически не изменились, но есть два исключения

Ценовая информация Института конъюнктуры показывает, что цены в продуктовых магазинах в декабре подскочили не сильно, хотя были и исключения.

Среди молочных продуктов больше всего подорожало сливочное масло в маленькой упаковке, цена которого по сравнению с последним месяцем 2023 года выросла на 11%, или с 12,69 до 14,08 евро за килограмм.

Килограмм сметаны также подорожал на 4%, с 3,24 до 3,38 евро. Творог также подорожал на 4%.

При этом 2,5-процентное молоко в полиэтиленовой упаковке подешевело на 9% - в декабре позапрошлого года литр молока стоит 71 цент, а в том же месяце прошлого года - 65 центов. Цена кефира за год не изменилась, а сыр в прошлом году был дороже 15 центов.