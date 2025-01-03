КОЛОНКА СОБОЛЕВА В мире политических и аполитичных животных: почему люди не смотрят на войну по-человечьи

Это аксиома, что обеспечение плюрализма мнений - важнейшее завоевание демократического мира, но в то же самое время этот же самый мир начисто исключил этот самый плюрализм при оценках таких вещей, как холокост, педофилия или, например, каннибализм. И это все-таки каждый раз бывает довольно странно, когда российская агрессия против Украины не впускается в этот же самый клуб.

Однако никак нельзя сказать, что то, что мы сейчас наблюдаем в Эстонии, является лишь мини-срезом общемировой тенденции. Такой подход игнорировал бы ту очевидность, что непреклонно различать в России террористическое государство и желать ей безусловного военного поражения многим жителям нашей страны мешает устоявшаяся привычка олицетворять себя с ней - в том числе и через довольно аморфное понятие «исторической родины» - в качестве обладателя соответствующего культурного кода.

Это значит, что людям кажется, что в этом их коде зашиты цитаты из каких-то мультиков или фильмов, и им мнится, что слияние с доминирующей в обществе позицией по теме войны потребовало бы чего-то вроде «отказа от себя». Соответствующее ощущение совсем не обязательно оформляется прямо вот в такую сложную мысль; достаточно может быть и того, чтобы людям просто не хотелось бы лишнего напряжения в коммуникациях с теми родственниками и знакомыми, которые привыкли держаться за этот самый код особенно прочно.