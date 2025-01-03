Когда кандидат в президенты ЭФС Рагнар Клаван обнародует свои планы и команду?

На пресс-конференции 10 декабря Клаван заявил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру, потому что видит потенциал эстонского футбола для того, чтобы войти в топ-50 сильнейших команд рейтинга ФИФА.

«Я точно не баллотируюсь на пост президента футбольного союза, чтобы противостоять Айвару Похлаку, а потому, что у нас есть огромный потенциал. Я делаю это ради будущего. У меня есть ощущение, что нам необходимо руководство, ориентированное на сотрудничество и открытость. Я верю в потенциал, который есть у эстонского футбола», – сказал он тогда.

Общественность положительно отреагировала на появление альтернативного кандидата Айвару Похлаку, однако сразу возникли вопросы о том, какова программа Клавана в деталях. Эти вопросы остаются актуальными и по сей день.

Поэтому Soccernet.ee спросил у Клавана, сыгравшего 130 матчей за сборную, когда ситуация может проясниться.

«Важно узнать, когда состоятся выборы президента, то есть, когда пройдет общее собрание. Как только об этом будет объявлено, я готов официально выдвинуть свою кандидатуру», – ответил Клаван.

«Видение и план у меня есть. Нужно довести детали до совершенства и постепенно делиться следующими частями информации. Это, как я уже говорил, зависит от даты общего собрания», – добавил он.

Согласно уставу Эстонского футбольного союза, членов необходимо уведомить о дате общего собрания за 90 дней до его проведения. В прошлом году, например, оно состоялось 5 апреля.