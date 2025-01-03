16 января на улице Мустамяэ теэ 18 откроется новый магазин Lidl, который станет еще одним удобным местом для покупок жителей Кристийне.
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В Таллинне откроется новый магазин Lidl
Этот магазин создан с заботой о природе: его строительство соответствует международным стандартам экологической устойчивости EDGE. Здание энергоэффективное и работает исключительно на зеленой энергии. В просторном торговом зале площадью 1501 квадратный метр предусмотрены широкие проходы, чтобы шопинг стал еще более приятным.