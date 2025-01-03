В Таллинне откроется новый магазин Lidl

Этот магазин создан с заботой о природе: его строительство соответствует международным стандартам экологической устойчивости EDGE. Здание энергоэффективное и работает исключительно на зеленой энергии. В просторном торговом зале площадью 1501 квадратный метр предусмотрены широкие проходы, чтобы шопинг стал еще более приятным.

Добраться до нового Lidl можно любым удобным способом: на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде. Для посетителей предусмотрена большая парковка на 138 мест, включая специальные зоны для людей с ограниченной подвижностью, семей и велосипедистов. Водители электромобилей также не останутся в стороне - для них оборудованы две зарядные станции.