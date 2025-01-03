ФОТО В Нарве торжественным построением отметили 105-ую годовщину перемирия в Освободительной войне

В построении участвовали представители 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, союзники из Великобритании, США и Франции, а также сотрудники Северо-Восточного территориального округа, Департамента полиции и погранохраны, Спасательной службы и Вируской тюрьмы. Также присутствовал начальник генерального штаба Сил обороны генерал-майор Вахур Карус, мероприятие посетила и недавно ставшая мэром Нарвы Катри Райк.

Посмотреть на построение пришло не так уж много нарвитян - на площади в качестве зрителей собралось чуть больше сотни человек. Но пятница является рабочим днем. После построения все желающие смогли ознакомиться с присутствующей на площади военной техникой и пофотографироваться с ней.

В эту пятницу мероприятия в честь павших в Освободительной войне проходят по всей стране, в 10:30 в Эстонии была объявлена минута молчания. Именно в это время 105 лет назад, 3 января 1920 года, вступило в силу соглашение о прекращении огня с Советской Россией, подписанное 31 декабря 1919 года. Официальным завершением Освободительной войны считается подписание Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года. В ходе войны погибли около 5000 человек.