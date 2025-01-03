Финские журналисты узнали, откуда на арестованном танкере Eagle S свежие продукты

Судно направлялось в Порвоо, чтобы пополнить запасы продовольствия арестованного танкера Eagle S.

На M/S Hessu были погружены питьевая вода и продовольствие, среди прочего, яйца, молоко, мука и рис, а также контейнер для мусора. Ранее то же судно уже обслуживало танкер, откачивая сточные и трюмные воды.

Владелец M/S Hessu Хейки Харьянти сказал, что экипаж Hessu не поднимается на борт Eagle S, поэтому подробностей об обстановке на танкере он ничего сказать не может.

По словам Харьянти, на борту Eagle S постоянно находятся представители властей, которые, вероятно, проверяют груз, доставленный Hessu.

«Заказано только текущее обслуживание. Наверное, никто не знает, что будет происходить с Eagle S», - сказал Харьянти в интервью Yle.

Видео с погрузкой продовольствия доступно ЗДЕСЬ.