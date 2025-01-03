Таинственным образом исчезнувшая сборная Украины нашлась и извинилась

Никто не знал причину, по какой сборная не вышла на старт 1 января. Вся команда буквально исчезла, как в воду канула.

«Я не знаю, что происходит», – сказала пресс-секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Сюнне Дюрхауг в интервью Expressen.

«Ну, если честно, у меня нет ни малейшего понятия, где они», – добавила координатор Кубка мира FIS Дорис Каллен.

Таким же растерянным были и директор соревнований FIS Михал Ламплот. «Я не знаю, где они. Они просто не вышли на старт, – отметил он. - Иногда команды забывают сообщить, когда покидают турнир. В данном случае я не знаю, что произошло».

Ламплот уточнил, что на самом деле нет правила, которое обязывает информировать об отъезде. Однако... «В дни гонок преследования было бы неплохо иметь такую информацию, так как стартовый порядок немного отличается от обычного».

Чуть позже издание Expressen получило письменный ответ от главного тренера сборной Украины Александра Пуцко:

«Мы отказались от участия в Tour de Ski, поскольку решили изменить календарь соревнований. Теперь наша цель - подготовка к юниорскому чемпионату мира и оставшимся этапам Кубка мира», - отметил Пуцко.

По его словам, сборная Украины уведомила об этом Международную федерацию лыжного спорта через цифровую платформу. «Между нами и организатором возникло недоразумение. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию», - добавил он.