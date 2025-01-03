Согласно опросу, проведенному компанией Norstat, 76% школьников считают, что изучение искусственного интеллекта (ИИ) должно быть частью школьной программы.
Опрос: 76% школьников хотят изучать искусственный интеллект в школе
Из исследования выяснилось, что приложения на основе ИИ каждую неделю используют для выполнения школьных заданий 39% учеников с 9-го по 12-й класс. В рамках опроса школьников спросили, нужно ли включать обучение ИИ в учебную программу, и с этим согласились 76% респондентов.
Учитель истории и обществознания гимназии Койдула в Пярну Сийм Руул уже включает использование ИИ в образовательный процесс. Он нашел способы, как с помощью ИИ упростить свою работу и сделать уроки более увлекательными. «Раньше для подготовки к урокам я составлял конспекты сам, теперь могу получить их от ИИ. Например, если мне нужна хронология событий Второй мировой войны, искусственный интеллект справляется с этим превосходно», - отметил Руул.
«Я никогда не поручаю ИИ составлять весь план урока, так как такие планы получаются довольно безжизненными. Зато я задаю ему вопросы, которые помогают сделать урок интереснее. Например, прошу предложить десять идей, как добавить ценности к уроку о жизни в средневековом городе для 7-го класса. Обычно две из этих идей очень хорошие, и я интегрирую их в урок», - добавил учитель.
Руул пояснил, что искусственный интеллект помогает учителям существенно экономить время. Так как его ученики выполняют контрольные работы на компьютере, ИИ может проверять результаты, как закрытые, так и открытые ответы. Однако Руул все равно вручную просматривает открытые ответы, чтобы убедиться в их правильности. «Если раньше на проверку ста работ у меня уходило 6-10 часов, то теперь на это требуется 1,5-2 часа», - сказал он.
«Учителя должны направлять учеников на полезное использование ИИ, но только для домашних заданий, а не для контрольных работ - так ученики развиваются лучше всего. В хорошей семье обсуждают мировые события и политику, но, если дома этого не делают, школа должна восполнить этот пробел, например, научить использовать искусственный интеллект», - добавил Руул.
Хотя во время контрольных работ использование ИИ в уроках Руула запрещено, для выполнения домашних заданий ограничений нет. «На моих уроках принято, чтобы ученики делали 15-минутные краткие презентации по заданной теме. Я не против, если искусственный интеллект помогает им в подготовке. Поскольку ИИ тоже может ошибаться, ученику необходимо изучить материалы и взять на себя ответственность за их точность», - отметил он.
Руул также сделал использование ИИ обязательным для некоторых домашних заданий. Например, его ученики должны были с помощью ИИ создать иллюстрирующую фотографию по определенной теме. Это требует точной постановки задачи для ИИ, чтобы затем ученик мог объяснить смысл изображения своим одноклассникам.
Исследование было проведено фирмой Norstat по заказу Samsung. В августе 2023 года в опросе приняли участие 311 учеников 9-12 классов.