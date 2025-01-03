Опрос: 76% школьников хотят изучать искусственный интеллект в школе

Из исследования выяснилось, что приложения на основе ИИ каждую неделю используют для выполнения школьных заданий 39% учеников с 9-го по 12-й класс. В рамках опроса школьников спросили, нужно ли включать обучение ИИ в учебную программу, и с этим согласились 76% респондентов.

Учитель истории и обществознания гимназии Койдула в Пярну Сийм Руул уже включает использование ИИ в образовательный процесс. Он нашел способы, как с помощью ИИ упростить свою работу и сделать уроки более увлекательными. «Раньше для подготовки к урокам я составлял конспекты сам, теперь могу получить их от ИИ. Например, если мне нужна хронология событий Второй мировой войны, искусственный интеллект справляется с этим превосходно», - отметил Руул.

«Я никогда не поручаю ИИ составлять весь план урока, так как такие планы получаются довольно безжизненными. Зато я задаю ему вопросы, которые помогают сделать урок интереснее. Например, прошу предложить десять идей, как добавить ценности к уроку о жизни в средневековом городе для 7-го класса. Обычно две из этих идей очень хорошие, и я интегрирую их в урок», - добавил учитель.