В одной из волостей чиновникам подарили сто бутылок водки

На этикетке напитка, названного «Водка Винни», изображена символика волости, включая герб. По словам главы волости Эрки Сависаара (Центристская партия), бутылки уже раздали чиновникам и членам волостного собрания в качестве подарка.

На самом деле «Водка Винни», - это «Moe 1886», которая продается в интернет-магазине производителя по цене 16,20 евро за бутылку. Учитывая дополнительные расходы на дизайн и печать уникальных этикеток, общая стоимость проекта для волости составила около 2000 евро.