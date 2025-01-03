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В одной из волостей чиновникам подарили сто бутылок водки

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В рождественский набор для чиновников волости Винни вошли бутылка водки, календарь и кружка.
В рождественский набор для чиновников волости Винни вошли бутылка водки, календарь и кружка. Фото: Erakogu

Перед Рождеством волостная управа Винни заказала около ста бутылок водки объемом 0,7 литра у винокурни Moe Peeniviinavabrik. Большая часть была включена в подарочные наборы и вручена чиновникам волости и членам волостного собрания.

На этикетке напитка, названного «Водка Винни», изображена символика волости, включая герб. По словам главы волости Эрки Сависаара (Центристская партия), бутылки уже раздали чиновникам и членам волостного собрания в качестве подарка.

На самом деле «Водка Винни», - это «Moe 1886», которая продается в интернет-магазине производителя по цене 16,20 евро за бутылку. Учитывая дополнительные расходы на дизайн и печать уникальных этикеток, общая стоимость проекта для волости составила около 2000 евро.

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