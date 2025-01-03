Перед Рождеством волостная управа Винни заказала около ста бутылок водки объемом 0,7 литра у винокурни Moe Peeniviinavabrik. Большая часть была включена в подарочные наборы и вручена чиновникам волости и членам волостного собрания.
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В одной из волостей чиновникам подарили сто бутылок водки
На этикетке напитка, названного «Водка Винни», изображена символика волости, включая герб. По словам главы волости Эрки Сависаара (Центристская партия), бутылки уже раздали чиновникам и членам волостного собрания в качестве подарка.