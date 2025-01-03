ОБРАЩЕНИЕ Эстонские дети не должны становиться подопытными кроликами интеграционной политики

Эстонское правительство и Рийгикогу начали внедрять новое понимание эстонского языка и национального государства. Нам говорят, что Эстония больше не является национальным государством, а стала государством граждан, и началось создание единой государственной идентичности для эстонцев и русских. Министр образования Кристина Каллас утверждает, что позиция эстонского языка должна измениться таким образом, чтобы он перестал быть привилегированным языком конкретного сообщества, а стал общим языком общения в политическом пространстве. Это утверждение не соответствует Конституции. Эстонцы в Эстонии - не просто сообщество, эстонцы - это коренной народ, и эстонский язык не должен становиться просто языком общения с людьми с другим родным языком, он является частью идентичности эстонцев, находящейся под защитой Конституции.

Эстонцы в Эстонии - не просто сообщество, эстонцы - это коренной народ, и эстонский язык не должен становиться просто языком общения с людьми с другим родным языком, он является частью идентичности эстонцев, находящейся под защитой Конституции

Мы внесли свои предложения в культурную комиссию для того, чтобы остановить превращение эстонских детских садов и школ в школы для людей с другим родным языком и изменение эстоноязычной среды на русскоязычную, а также для того, чтобы остановить снижение качества образования для эстонских детей. Гражданское объединение «Эстонская школа - дом эстонского языка» внесло три предложения по защите эстонского языка.

Три предложения, внесенные в культурную комиссию

Во-первых. Для поступления в эстонскую школу необходимо сдать языковой тест, чтобы учащиеся с недостаточным знанием языка или совсем не владеющие им не понижали уровень образования в эстонских классах и не заставляли учителей тратить время на обучение языку, что не является их обязанностью. Преподавание эстонского как иностранного языка требует совершенно иной методики, чем преподавание родного языка.

Во-вторых. Необходимо установить в эстонских школах предел в десять процентов для доли учеников с другим родным языком, что является проверенным на практике процентом, который можно интегрировать. Это также обеспечит эстонским детям право на эстоноязычную языковую и культурную среду, а также на высокое качество образования, что является правом каждого эстонского ребенка как носителя эстонской культуры.

В-третьих. Школьный совет имеет право установить в эстонской школе, где учатся дети с эстонским родным языком, государственный язык как язык общения на территории школы. Так же, как это происходит в школах в Брюсселе для валлонов и фламандцев. Языком общения между собой в эстонской школе должен быть эстонский, потому что в этих школах учат эстонских детей, которые имеют право на эстоноязычную среду в эстонской школе, которая является домом эстонского языка.

В переходных и языковых школах руководство школы и родительский комитет решают, на каком языке будет проводиться общение в перерывах от занятий. Переходные и языковые школы - это те учебные заведения, где люди с другим родным языком могут находиться в своей родной языковой среде, если так решит руководство школы.