10 декабря 2024 года представители гражданского объединения «Эстонская школа - дом эстонского языка» выступили перед комиссией Рийгикогу по культуре. Они выразили обеспокоенность усилением русификации в школах Таллинна и Вирумаа, назвав ситуацию критической. Rus.Postimees публикует перевод совместного обращения участников движения.
ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Эстонские дети не должны становиться подопытными кроликами интеграционной политики
Объединение поддерживает обеспечение высокого качества образования на эстонском языке в школах Эстонии, соответствующего мировым стандартам. К «Эстонская школа - дом эстонского языка» присоединились почти тысяча человек, и каждый день количество участников продолжает расти. Мы стремимся привлекать внимание к правам эстонских детей и их родителей через взвешенные публичные обсуждения, просветительскую работу и разъяснения.
Все эстонские дети имеют право на получение наилучшего образования в соответствии со своими способностями, и снижение его качества не может быть оправдано.
Мы обратили внимание комиссии по культуре на обеспокоенность наших членов: в эстоноязычных детских садах Таллинна и Ида-Вирумаа дети испытывают трудности или вовсе лишены возможности осваивать эстонский язык и формировать национальную идентичность. В школах ситуация не лучше: обеспечить качественное обучение на эстонском языке для детей с родным эстонским становится практически невозможно, поскольку в эти школы направляют непропорционально большое количество русско- и украиноязычных детей, не владеющих эстонским языком.
Русских и украинских детей, не владеющих языком, направляют в любые классы эстонских школ в любое время, где они либо просто присутствуют на уроках, не участвуя в процессе, либо нарушают порядок. В зависимости от того, знает ли учитель русский язык, возможны два варианта: первый - половина урока проводится на эстонском, а вторая половина переводится на русский; второй - дети, не владеющие языком, вообще не участвуют в занятиях, а после уроков с ними дополнительно занимается какой-нибудь учитель, говорящий по-русски.
Под благородным предлогом перехода на эстоноязычное обучение и повышения качества образования на самом деле происходит обеднение эстонского языка, хотя Закон о языке запрещает ущемлять его в процессе защиты прав национальных меньшинств
На эстоноязычных учителей возложили обязанность знать русский язык и преподавать на нем, хотя в законодательстве об этом речи не идет. В Эстонии фактически введено двуязычие, что противоречит Конституции и подрывает позиции государственного языка.
Под благородным предлогом перехода на эстоноязычное обучение и повышения качества образования на самом деле происходит обеднение эстонского языка, хотя Закон о языке запрещает ущемлять его в процессе защиты прав национальных меньшинств.
Преподавание на упрощенном эстонском языке одновременно для эстонско- и русскоязычных учеников лишает детей с родным эстонским языком возможности претендовать на дальнейшее обучение и является идеологическим насилием, отнимающим национальную идентичность и у эстонцев, и у русских.
Аргументы не нашли отклика
В Законе о дошкольном образовании ни разу не упоминается словосочетание «родной язык», а в законах, регулирующих переход на эстоноязычное обучение, а также об основной и средней школе, предусмотрены защитные механизмы исключительно для учеников, говорящих на других языках. Однако в них полностью отсутствуют меры по защите идентичности, языка и культуры эстонских детей.
Эстонское правительство и Рийгикогу начали формировать новое понимание эстонского языка и национального государства. Нам заявляют, что Эстония больше не национальное государство, а государство граждан, и началась работа по созданию единой государственной идентичности для эстонцев и русских.
Эстонское правительство и Рийгикогу начали внедрять новое понимание эстонского языка и национального государства. Нам говорят, что Эстония больше не является национальным государством, а стала государством граждан, и началось создание единой государственной идентичности для эстонцев и русских. Министр образования Кристина Каллас утверждает, что позиция эстонского языка должна измениться таким образом, чтобы он перестал быть привилегированным языком конкретного сообщества, а стал общим языком общения в политическом пространстве. Это утверждение не соответствует Конституции. Эстонцы в Эстонии - не просто сообщество, эстонцы - это коренной народ, и эстонский язык не должен становиться просто языком общения с людьми с другим родным языком, он является частью идентичности эстонцев, находящейся под защитой Конституции.
Эстонцы в Эстонии - не просто сообщество, эстонцы - это коренной народ, и эстонский язык не должен становиться просто языком общения с людьми с другим родным языком, он является частью идентичности эстонцев, находящейся под защитой Конституции
Мы внесли свои предложения в культурную комиссию для того, чтобы остановить превращение эстонских детских садов и школ в школы для людей с другим родным языком и изменение эстоноязычной среды на русскоязычную, а также для того, чтобы остановить снижение качества образования для эстонских детей. Гражданское объединение «Эстонская школа - дом эстонского языка» внесло три предложения по защите эстонского языка.
Три предложения, внесенные в культурную комиссию
Во-первых. Для поступления в эстонскую школу необходимо сдать языковой тест, чтобы учащиеся с недостаточным знанием языка или совсем не владеющие им не понижали уровень образования в эстонских классах и не заставляли учителей тратить время на обучение языку, что не является их обязанностью. Преподавание эстонского как иностранного языка требует совершенно иной методики, чем преподавание родного языка.
Во-вторых. Необходимо установить в эстонских школах предел в десять процентов для доли учеников с другим родным языком, что является проверенным на практике процентом, который можно интегрировать. Это также обеспечит эстонским детям право на эстоноязычную языковую и культурную среду, а также на высокое качество образования, что является правом каждого эстонского ребенка как носителя эстонской культуры.
В-третьих. Школьный совет имеет право установить в эстонской школе, где учатся дети с эстонским родным языком, государственный язык как язык общения на территории школы. Так же, как это происходит в школах в Брюсселе для валлонов и фламандцев. Языком общения между собой в эстонской школе должен быть эстонский, потому что в этих школах учат эстонских детей, которые имеют право на эстоноязычную среду в эстонской школе, которая является домом эстонского языка.
В переходных и языковых школах руководство школы и родительский комитет решают, на каком языке будет проводиться общение в перерывах от занятий. Переходные и языковые школы - это те учебные заведения, где люди с другим родным языком могут находиться в своей родной языковой среде, если так решит руководство школы.
Эстонские дети не должны быть подопытными кроликами для интеграционной политики: у них есть конституционное право расти и учиться в свободной Эстонии в эстоноязычной языковой и культурной среде.
К сожалению, наши аргументы не нашли отклика. После нашего выступления слово взяла член комиссии Маргит Сутроп, которая заявила, что эстонские учителя некомпетентны и нуждаются в курсах повышения квалификации.
Сутроп часто приводит один и тот же пример: в Германии она стала свидетелем того, как в одном классе среди учеников было только два немца, а все остальные - турки, но все общались на немецком языке. По ее мнению, если учитель не может справиться с классом, в котором десять русскоязычных и 15 эстоноязычных учеников, это свидетельствует о недостаточной профессиональной квалификации учителя.
Нельзя винить учителей
Сравнение с Германией неуместно. Германия - большая страна с менталитетом большой нации, а Эстония - маленькая страна, которой приходится иметь дело с большой языковой группой, чью идентичность хранит и развивает соседнее с нами государство с населением 140 миллионов человек.
В Германии из 85 миллионов человек около 15 процентов - не немцы, и из них 36 процентов - граждане ЕС. В других странах для поступления в школу обязательным условием является знание языка. По данным Департамента образования, в Таллинне с учетом прибывших украинцев уже почти вдвое меньше эстонских и русскоязычных учеников. . В Восточной Эстонии доля эстонцев составляет менее 20 процентов, а требований по знанию эстонского языка при поступлении в эстонскую школу нет. Однако Сутроп утверждает, что это вопрос компетенции учителей, если они не могут справиться с таким составом учеников. Невозможно интегрировать 50 или 80 процентов людей, не владеющих языком, в среду небольшого народа.
Учитель с 37-летним стажем Эрика Гроссманн после выступления Сутроп, где та обвинила учителей в непрофессионализме, поинтересовалась, стоял ли кто-либо из членов комиссии когда-нибудь перед классом и проводил уроки? Руку поднял только Тынис Лукас, который после окончания Тартуского университета в 1987 году два года работал учителем в школе в Рынгу.
Министерство пропагандирует неуважение к эстонскому языку
Координатор перехода русских школ на эстонский язык обучения Министерства образования и науки (HTM) Ингар Дуболазов, выступивший следующим, заявил, что требование знания эстонского языка в эстонской школе противоречит Конституции. Он сослался на 12-ю статью Конституции, которая запрещает дискриминацию по национальному признаку, расе, цвету кожи, полу, языку, происхождению, вероисповеданию, политическим или иным убеждениям, а также по имущественному или социальному положению и другим обстоятельствам.
Проведение языкового теста нельзя считать дискриминацией: это лишь способ определить условия для успешного обучения. Однако, по мнению наших политиков, равные права заключаются в том, чтобы у всех было одинаково низкое качество образования.
Юрист Министерства образования и науки Индрек Кильк заявил, что установление эстонского языка в качестве обязательного языка общения в эстонской школе через внутренний устав школы противоречит Конституции. Однако это утверждение само по себе противоречит Конституции! Закон о языке защищает эстонский язык.
В Эстонии существуют эстонские школы, школы с погружением в языковую среду и переходные школы, и каждая семья должна иметь возможность выбрать подходящую для нее школу. В переходных школах родители и руководство школы могут принимать решения относительно внутреннего порядка, но если родители ребенка с другим родным языком сознательно выбирают эстонскую школу, которая является домом для эстонского языка, то они осознают, что вся коммуникация в этой школе будет происходить на эстонском языке.
Если в одном классе учатся дети с разным уровнем владения языком и с разным культурным фоном, то невозможно организовать обучение таким образом, чтобы эстонские дети получали образование на уровне своих способностей на родном языке, а дети с другим родным языком изучали эстонский язык и литературу как иностранный язык. Как может ребенок с эстонским родным языком в таких условиях освоить свой язык на высоком уровне, сдать государственный экзамен наравне с другими эстонскими детьми и конкурировать при поступлении в учебные заведения, если он учится по упрощенной программе, рассчитанной на изучение эстонского как иностранного языка?
Использование эстонского языка в эстонской школе - это элементарное проявление уважения к Эстонской Республике, эстонскому языку и другим ученикам, которые не владеют русским языком. То, что общение на территории школы происходит на государственном языке, является нормой во всех цивилизованных странах. И Эстония больше не часть ЭССР, чтобы русский язык по-прежнему доминировал как язык общения.
К сожалению, Министерство образования и науки пропагандирует неуважение к эстонскому языку. Кроме того, отказ от использования эстонского языка во время перемен способствует сегрегации, формированию русскоязычных и эстоноязычных групп, а также разжиганию межэтнической вражды, поскольку эстонские ученики не понимают русского языка - и не обязаны его понимать.
В международных проектах существует правило, что общение ведется исключительно на изучаемом языке; это же должно применяться и в эстонских школах, где общение должно происходить на эстонском языке для всех.
В Эстонии внедрение эстонского языка должно начинаться с руководящих должностей
Уровень образования снижается, блестящие успехи эстонских детей нивелируются, а небольшой выигрыш для детей, не владеющих языком, не компенсирует значительную потерю качества образования для эстонских детей.
Ученики, достигающие высоких результатов в учебе, становятся социально адаптированными, творческими, уверенными в себе, жизнерадостными и ответственными личностями. В результате нынешнего эксперимента дети с низкими учебными результатами становятся социально враждебными, лишенными воображения, подавленными, неуверенными и безразличными людьми. Конфликты из-за языковых различий как между детьми с разными родными языками, так и между их родителями возникают уже сейчас.
Представитель движения «Эстонская школа - дом эстонского языка», педагог и магистр педагогических наук Марика Лаурик отметила, что этой осенью в Финляндии были опубликованы результаты масштабного исследования. Согласно им, большинство детей с иммигрантским прошлым никогда не достигают в школе уровня языковых и учебных знаний, необходимого для полноценного участия в общественной жизни. Исключением являются группы, где доля учеников с другим родным языком составляет менее десяти процентов. Если же таких учеников более 20 процентов, страдают все школьники.
На вопрос о том, были ли проведены какие-либо анализы или исследования при подготовке проекта Закона о переходе на обучение на эстонском языке, председатель комиссии Рийгикогу по культуре Хельо Пикхоф начала зачитывать фрагмент из какого-то исследования. Когда мать двуязычного ребенка Кармен Ояр спросила, какой процент подлежащих интеграции в этом исследовании, Пикхоф ответила, что не может точно сказать, поскольку она не успела полностью прочитать исследование: оно слишком объемное. Затем председатель комиссии оглядела зал заседаний в поисках помощи, и оказалось, что ни один из членов комиссии не читал это исследование, хотя окончательное голосование по Закону о дошкольном образовании должно было состояться на следующий день.
Эстонских детей уже начинают забирать из смешанных эстонско-русских школ: те, кто может себе позволить, отправляют детей в платные школы. Все чаще учителя говорят, что не хотят преподавать на русском языке в эстонских школах Эстонии и подумывают о смене профессии. В результате наших профессионально подготовленных учителей эстонского языка заменяют учителя, не имеющие квалификации в области преподавания других языков, и эта проблема усугубляется.
В Эстонии внедрение эстонского языка должно начинаться не с самых младших и уязвимых детей, находящихся в начале своего жизненного пути, а с государственных учреждений, местных властей и чиновников.
Примером для перехода на эстонский язык должны стать Примером для перехода на эстонский язык должны стать Рийгикогу, Министерство образования и науки, а также правительство Эстонии, которые могли бы сделать свои официальные веб-сайты на государственном языке и прекратить дублирование на иностранных языках, чтобы у людей, говорящих на других языках, возникла мотивация и необходимость учить эстонский язык.
Эксперимент с эстонско-русскими смешанными школами следует прекратить, а в соответствующие законы, касающиеся перехода на обучение на эстонском языке, дошкольного образования, а также начального и среднего образования, внести положения, направленные на защиту языка, культуры и идентичности эстонских детей.
Члены гражданского объединения «Эстонская школа - дом эстонского языка»:
- Трийн Терямяэ, мать, вернувшаяся в Эстонию;
- Эва Хольм, директор детского сада Sajajalgne;
- Эрика Гроссманн, учитель школы Лоо;
- Маарья Винкель, учитель с пятилетним стажем, магистрант по специальности «эстонский язык и литература»;
- Кати Буш, мать ученика Таллиннской Лаагнаской гимназии;
- Кармен Ояр, мать ученика Таллиннской Мустамяэской гимназии;
- Марика Лаурик, магистр педагогики.