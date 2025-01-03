Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже кошелька, а также о гражданине Кубы, у которого обнаружили поддельные паспорт и визу. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о съехавшем в кювет грузовике и о загоревшемся в доме дроне.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Съехавший в кювет грузовик, поддельный паспорт на границе, кража кошелька
Насилие
В ночь на 1 января в городе Пайде в квартире 54-летний мужчина напал на свою жену, причинив ей увечья.
2 января полиция получила вызов в Нарву, где нетрезвый мужчина ударил свою жену. Подозреваемый был задержан, а пострадавшую женщину медики доставили в больницу для оказания первой помощи.
Также 2 января на улице Пушкина в Нарве 27-летний мужчина угрожал женщине расправой. Подозреваемый был задержан, женщина в инциденте не пострадала.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В середине декабря на автозаправке на улице Рингтеэ в Тарту заправили 401 литр топлива и не оплатили. Ущерб составил 602 евро.
21 декабря в магазине на улице Карьявялья в столичном районе Мустамяэ из сумки, находившейся в тележке для покупок, украли кошелек с документами, банковскими картами и наличными. Ущерб предварительно оценен в 700 евро.
23 декабря вечером в деревне Йыэляхтме одноименной волости на автозаправке неизвестный залил дизельное топливо в канистры и уехал, не оплатив. Ущерб составил 372 евро.
24 декабря в доме на улице Тасанди в Хааберсти из запертого подсобного помещения украли различные инструменты. Ущерб оценивается в 370 евро.
Утром 25 декабря в отеле на улице Рявала в Кесклинне был украден кошелек. Ущерб составил 1700 евро.
27 декабря в заведении общественного питания на улице Палласти в Ласнамяэ из рюкзака украли мобильный телефон iPhone 13. Предварительный ущерб составил 829 евро.
В период с 27 по 28 декабря в деревне Аллику волости Сауэ на улице Институуди рядом с магазином был украден пристегнутый велосипед марки Cube. Ущерб составил 700 евро.
Женщина обратилась в полицию после того, как рано утром 1 января забыла мобильный телефон iPhone 14 Pro Max на автозаправке на улице Эндла в Вильянди. Позже она вернулась на заправку, но телефона уже не нашла.
В период с 30 декабря по 2 января на улице Роози в Тарту из тепляка на дворовой территории многоквартирного дома украли инструменты и кофемашину. Предварительный ущерб составляет около 5000 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Болгарии.
Также за прошедшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России, одного гражданина Сербии и одного гражданина Армении.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
2 января пограничники на пограничном пункте «Нарва-1» проверили гражданина Кубы и обнаружили, что предъявленные паспорт и виза являются поддельными. Документы были изъяты, а человека отправили обратно в Россию.
Пожары
2 января в 12:57 поступило сообщение о загоревшейся шине грузовика с древесным грузом в деревне Уссимяэ волости Раквере. Причиной пожара стало заклинивание тормозов на прицепе, из-за чего загорелись шина и тент. Водитель потушил пожар с помощью огнетушителя и воды до прибытия спасателей.
2 января в 13:13 пожарная сигнализация сработала в Центре здоровья на улице Уус в Пыльва. Спасатели выяснили, что причиной стал загоревшийся электрический чайник. Люди, находившиеся на месте, отключили чайник от сети и потушили огонь водой. Спасатели проветрили помещения.
2 января в 22:26 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в доме на улице Туулемурру в поселке Лаагри волости Сауэ. Причиной возгорания стал дрон, который загорелся в доме. Семья потушила пожар с помощью порошкового огнетушителя и покинула здание. На место прибыли спасатели Нымме и спасатели-добровольцы Сауэ. Спасатели проникли в задымленный дом и ликвидировали пожар к 22:45. Никто не пострадал. Батарея дрона, воспламенившаяся из-за электрической неисправности, была вынесена на улицу, а дом проветрили. После проветривания жильцам разрешили вернуться внутрь.
3 января в 3:06 поступило сообщение о сигнале дымового датчика в одной из квартир дома на улице Анне в Тарту. К прибытию спасателей мужчина, проживавший в квартире, уже вышел. В квартире был найден горящий предмет одежды, который потушили водой. Предполагаемой причиной возгорания стала неосторожность при курении. Состояние мужчины, находившегося в задымленном помещении, проверила скорая помощь.
ДТП
2 января в 17:09 спасатели выехали на место аварии с участием двух легковых автомобилей в деревне Мяэ волости Выру. После завершения действий полиции спасатели оттащили автомобили на обочину и очистили дорогу от обломков.
2 января в 18:11 поступило сообщение, что в деревне Пяхни волости Рыуге на 5-м километре шоссе Пармупалу-Хинтсико грузовик съехал в кювет и упал на бок в реку Пеэли. К прибытию спасателей водитель самостоятельно выбрался из кабины. Спасатели отключили электрооборудование грузовика для предотвращения возгорания, проверили герметичность баков и помогли извлечь часть груза из реки. Опасный участок был огорожен. Водитель вызвал эвакуатор для извлечения грузовика.