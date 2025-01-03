СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Съехавший в кювет грузовик, поддельный паспорт на границе, кража кошелька

В период с 27 по 28 декабря в деревне Аллику волости Сауэ на улице Институуди рядом с магазином был украден пристегнутый велосипед марки Cube. Ущерб составил 700 евро.

Женщина обратилась в полицию после того, как рано утром 1 января забыла мобильный телефон iPhone 14 Pro Max на автозаправке на улице Эндла в Вильянди. Позже она вернулась на заправку, но телефона уже не нашла.

В период с 30 декабря по 2 января на улице Роози в Тарту из тепляка на дворовой территории многоквартирного дома украли инструменты и кофемашину. Предварительный ущерб составляет около 5000 евро.

Безопасность на границе

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Болгарии.

Также за прошедшие сутки пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России, одного гражданина Сербии и одного гражданина Армении.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

2 января пограничники на пограничном пункте «Нарва-1» проверили гражданина Кубы и обнаружили, что предъявленные паспорт и виза являются поддельными. Документы были изъяты, а человека отправили обратно в Россию.

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