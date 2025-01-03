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Эксперт: сейчас приоритетом является не продать airBaltic за один евро

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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Schutterstock.com

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic столкнулась с серьезными вызовами, которые ставят под сомнение ее успешное представление инвесторам и возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом заявил партнер международной консалтинговой компании SIA Grant Thornton Baltic Райтис Логинс в интервью агентству LETA, передает портал 

RUS.TVNET

.

Он отметил, что Латвия является единственной страной в Балтии, которая до сих пор не смогла начать процесс листинга государственных предприятий на бирже, в отличие от правительств Эстонии и Литвы.

Он назвал текущую историю успеха airBaltic «карточным домиком», который рушится из-за ряда проблем, в том числе технических трудностей с обслуживанием двигателей, снижения доверия пассажиров и ухудшения финансовых показателей. Логинс считает, что покупатели начнут отдавать предпочтение другим авиакомпаниям, что приведет к снижению продаж билетов.

«В обозримом будущем это, вероятнее всего, отразится и на финансовых результатах компании, которые уже не будут столь обнадеживающими для поддержания прежнего "успешного" имиджа», - сказал Логинс. 

Эксперт также отметил, что выбранная airBaltic стратегия служит сигналом латвийскому правительству как главному акционеру о необходимости незамедлительных действий для того, чтобы совет и правление компании действовали в интересах государства.

Логинс считает, что промедление акционера с решением о смене руководства было бы невозможно ни в одной частной компании.

«Если раньше такой шаг тормозился историей о привлечении инвестора и IPO, то теперь это больше не может быть препятствием. Напротив, необходимо провести оценку того, что делать с этой компанией и как извлечь максимальную пользу из текущего финансового положения airBaltic, не допуская ее банкротства и не продавая за "евро"», - подчеркнул он.

По его словам, замена совета может быть проведена быстро, поскольку приоритетом является нахождение максимально выгодного сценария развития.

Он также признал, что в настоящий момент компания находится не в лучшем положении с точки зрения потенциальных инвесторов, а ее стоимость могла бы сводиться лишь к приобретению ценного «авиационного парка» в качестве актива.

Логинс считает, что неспособность справляться с ситуацией вокруг airBaltic приведет к еще большему общественному недоверию к способности государства эффективно управлять стратегически важными предприятиями публичного капитала. Также пострадает и без того низкое доверие общества к листингу государственных компаний на бирже.

Ранее сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов.

Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей Pratt & Whitney.

«Pratt & Whitney проинформировала airBaltic об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты Airbus A220-300 авиакомпании не смогут использоваться», - заявили в авиакомпании, добавив, что будут вынуждены приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту на 21 маршруте.

airBaltic объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.

Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе «Мое бронирование» на сайте airBaltic.com.

Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или при необходимости получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.

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