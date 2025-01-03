Эксперт: сейчас приоритетом является не продать airBaltic за один евро

Он отметил, что Латвия является единственной страной в Балтии, которая до сих пор не смогла начать процесс листинга государственных предприятий на бирже, в отличие от правительств Эстонии и Литвы.

Он назвал текущую историю успеха airBaltic «карточным домиком», который рушится из-за ряда проблем, в том числе технических трудностей с обслуживанием двигателей, снижения доверия пассажиров и ухудшения финансовых показателей. Логинс считает, что покупатели начнут отдавать предпочтение другим авиакомпаниям, что приведет к снижению продаж билетов.

«В обозримом будущем это, вероятнее всего, отразится и на финансовых результатах компании, которые уже не будут столь обнадеживающими для поддержания прежнего "успешного" имиджа», - сказал Логинс.

Эксперт также отметил, что выбранная airBaltic стратегия служит сигналом латвийскому правительству как главному акционеру о необходимости незамедлительных действий для того, чтобы совет и правление компании действовали в интересах государства.

Логинс считает, что промедление акционера с решением о смене руководства было бы невозможно ни в одной частной компании.

«Если раньше такой шаг тормозился историей о привлечении инвестора и IPO, то теперь это больше не может быть препятствием. Напротив, необходимо провести оценку того, что делать с этой компанией и как извлечь максимальную пользу из текущего финансового положения airBaltic, не допуская ее банкротства и не продавая за "евро"», - подчеркнул он.