На праздники жители Эстонии забрали из лесов около 9000 елок

Руководитель по связям с общественностью Центра управления государственными лесами (RMK) Прийт Лутс отметил, что, пока сохраняется интерес к самостоятельному выбору рождественских деревьев, RMK продолжит предлагать эту возможность. «Спасибо всем, кто поддерживает эту традицию», - сказал он.

Традиция самостоятельного выбора рождественской елки в государственном лесу зародилась в 2008 году. До этого RMK организовывал совместные походы за елками под руководством сотрудников, но из-за их популярности было решено дать возможность людям самостоятельно отправляться в лес.

«Сначала найти подходящую елку было не так просто. Тогда не было приложений, и нужно было ориентироваться на указатели государственного леса и искать нужное место с помощью лесного регистра», - рассказал Лутс.

С 2009 года появилась возможность оплатить елку из государственного леса через мобильный телефон, а в 2011 году было создано специальное приложение для покупки елок.

Самый высокий показатель был зафиксирован в 2016 году, когда на праздники из государственного леса было привезено 11 500 елок. Наименьшее количество приходится на 2010 год - всего 4600 елок.

За последние 17 лет, по данным RMK, из государственного леса было доставлено в дома или офисы 143 995 елок.

Статистика по числу елок, купленных в государственных лесах в районе Вильяндимаа, в RMK отсутствует. Лутс добавил, что методы продажи различаются, поэтому статистика по конкретным местам не ведется.