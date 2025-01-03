С 25 ноября по 31 декабря из государственных лесов Эстонии было куплено 8928 елок, что больше, чем в двух предыдущих годах. Для сравнения, в 2022 году эта цифра составила 8300 елок, а в 2021 году - 9290.
На праздники жители Эстонии забрали из лесов около 9000 елок
Руководитель по связям с общественностью Центра управления государственными лесами (RMK) Прийт Лутс отметил, что, пока сохраняется интерес к самостоятельному выбору рождественских деревьев, RMK продолжит предлагать эту возможность. «Спасибо всем, кто поддерживает эту традицию», - сказал он.
Традиция самостоятельного выбора рождественской елки в государственном лесу зародилась в 2008 году. До этого RMK организовывал совместные походы за елками под руководством сотрудников, но из-за их популярности было решено дать возможность людям самостоятельно отправляться в лес.
«Сначала найти подходящую елку было не так просто. Тогда не было приложений, и нужно было ориентироваться на указатели государственного леса и искать нужное место с помощью лесного регистра», - рассказал Лутс.
С 2009 года появилась возможность оплатить елку из государственного леса через мобильный телефон, а в 2011 году было создано специальное приложение для покупки елок.
Самый высокий показатель был зафиксирован в 2016 году, когда на праздники из государственного леса было привезено 11 500 елок. Наименьшее количество приходится на 2010 год - всего 4600 елок.
За последние 17 лет, по данным RMK, из государственного леса было доставлено в дома или офисы 143 995 елок.
Статистика по числу елок, купленных в государственных лесах в районе Вильяндимаа, в RMK отсутствует. Лутс добавил, что методы продажи различаются, поэтому статистика по конкретным местам не ведется.