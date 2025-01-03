В полдень пятницы на развязке Тиксоя близ Тарту столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, три пассажира получили легкие травмы, сообщил с места аварии репортер Юрген Пуйстая.
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ФОТО ⟩ Близ Тарту столкнулись три автомобиля, пострадали три пассажира
По предварительным данным, события развивались таким образом, что водитель машины Mazda, ехавший со стороны Ильматсалуской окружной дороги, на развязке Тиксоя хотел повернуть налево в сторону Таллинна, но не заметил приближавшийся со стороны Тарту Peugeot, и выехал прямо перед ним. В результате столкновения автомобиля Peugeot вылетел на встречную полосу и в свою очередь столкнулся с едущим из Таллинна автомобилем Ford.