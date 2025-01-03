ФОТО Близ Тарту столкнулись три автомобиля, пострадали три пассажира

По предварительным данным, события развивались таким образом, что водитель машины Mazda, ехавший со стороны Ильматсалуской окружной дороги, на развязке Тиксоя хотел повернуть налево в сторону Таллинна, но не заметил приближавшийся со стороны Тарту Peugeot, и выехал прямо перед ним. В результате столкновения автомобиля Peugeot вылетел на встречную полосу и в свою очередь столкнулся с едущим из Таллинна автомобилем Ford.