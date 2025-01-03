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ФОТО Близ Тарту столкнулись три автомобиля, пострадали три пассажира

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Авария на развязке Тиксоя.
Авария на развязке Тиксоя. Фото: Jürgen Puistaja

В полдень пятницы на развязке Тиксоя близ Тарту столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, три пассажира получили легкие травмы, сообщил с места аварии репортер Юрген Пуйстая.

По предварительным данным, события развивались таким образом, что водитель машины Mazda, ехавший со стороны Ильматсалуской окружной дороги, на развязке Тиксоя хотел повернуть налево в сторону Таллинна, но не заметил приближавшийся со стороны Тарту Peugeot, и выехал прямо перед ним. В результате столкновения автомобиля Peugeot вылетел на встречную полосу и в свою очередь столкнулся с едущим из Таллинна автомобилем Ford.

Аварийная ситуация возникла после ошибочного маневра водителя машины Mazda.
Аварийная ситуация возникла после ошибочного маневра водителя машины Mazda. Фото: Jürgen Puistaja
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