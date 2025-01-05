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ФОТО Тайный коридор в одном из городов Европы открыт для посещений, но все равно доступен не каждому

Перевод: Вера Копти
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Из окон коридора открываются уникальные виды на город.
Из окон коридора открываются уникальные виды на город. Фото: Andreas Solaro / AFP / Scanpix

В живописной Флоренции, на арочном мосту Понте Веккьо, пересекающем реку Арно, находится таинственное место, долгое время недоступное для обычных людей.

Особенность Понте Веккьо заключается не только в расположенных на нем домах, но и в знаменитом коридоре Вазари – скрытом проходе, который в свое время использовался для передвижения исключительно элитой города. Этот частный коридор не заканчивается на мосту, а тянется дальше, до дворца Питти, находящегося на южном берегу города.

750-метровый коридор был создан в 1565 году художником и архитектором Джорджо Вазари для правящей династии Медичи. Построенный всего за пять месяцев для Козимо I Медичи, коридор соединяет три знаменитых места Флоренции: Палаццо Веккьо – политический центр города, галерею Уффици – резиденция Козимо I и дворец Питти  – дом его семьи. Тайный проход позволял Медичи передвигаться между домом и резиденцией, не опасаясь покушений со стороны врагов.

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