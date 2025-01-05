В живописной Флоренции, на арочном мосту Понте Веккьо, пересекающем реку Арно, находится таинственное место, долгое время недоступное для обычных людей.
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ФОТО ⟩ Тайный коридор в одном из городов Европы открыт для посещений, но все равно доступен не каждому
Особенность Понте Веккьо заключается не только в расположенных на нем домах, но и в знаменитом коридоре Вазари – скрытом проходе, который в свое время использовался для передвижения исключительно элитой города. Этот частный коридор не заканчивается на мосту, а тянется дальше, до дворца Питти, находящегося на южном берегу города.