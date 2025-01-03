В понедельник начнет ходить поезд Таллинн-Рига-Вильнюс

В последний раз прямое железнодорожное сообщение из Таллинна в Латвию и Литву осуществлялось в 1998 году, когда курсировал «Балтийский экспресс».

После этого наступила длительная пауза. Стороны предпринимали отдельные попытки, но они сходили на нет.

В ноябре прошлого года эстонским, латвийским и литовским железнодорожным операторам удалось договориться о согласовании расписания, чтобы сделать возможными поездки между тремя странами.

Сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс с двумя пересадками будет доступно с 6 января.

С государственной точки зрения согласование расписания создаст лучшие возможности для поездок жителей Южной и Центральной Эстонии. Насколько жители этого региона будут заинтересованы в этом - уравнение из нескольких неизвестных, отмечает издание.

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Например, из Йыгева можно начать путешествие к соседям на поезде, который отправляется каждый день в 12:11 и в 13:54 прибывает в приграничный город. В Валга нужно сделать пересадку на рижский поезд, который отправляется в 14:11.

Поскольку состояние Латвийской железной дороги не такое хорошее, как в Эстонии, на преодоление 150-километрового расстояния уйдет около двух с половиной часов.

После быстрой пересадки в Риге в 16:55 начинается путешествие в столицу Литвы.

В Вильнюс поезд прибывает около 21:00. Знакомство со столицами осложняется тем, что и в Вильнюс, и в Таллинн поезда прибывают вечером и путешественнику потребуется ночлег, поэтому гостиницы следует бронировать заранее.

Ранее сообщалось, что общее время поездки от Вильнюса до Таллинна составит около десяти часов. В Латвии поезд будет останавливаться в следующих пунктах: Елгава, Рига, Земитаны, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи и Лугажи.

С 6 января 2025 года пассажирские перевозки от Валга до Тарту и Таллинна будут обеспечивать дополнительные поезда Elron, специально адаптированные под международное сообщение.

В декабре 2023 года литовская компания LTG Link запустила регулярные рейсы между Вильнюсом и Ригой. Обсуждения об объединении столиц стран Балтии с помощью железнодорожного сообщения активизировались в 2021 году. Тогда в рамках года европейских железных дорог был организован символический экспресс из Таллинна через Ригу в Вильнюс. В проекте участвовали министры, представители железнодорожной отрасли, Европейской комиссии и инициаторы проекта Rail Baltica.