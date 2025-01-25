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«Как теперь доказать, что это не моя вина?» Клиентка Elisa получила неожиданный счет на 900 евро

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SIM-карты Elisa меньшего размера.
SIM-карты Elisa меньшего размера. Фото: Elisa

Жительница Эстонии Наталья рассказала в Facebook-группе «Ищу совета» о проблеме с SIM-картой с фиксированным пакетом, приобретенной в Elisa за 17 евро. По ее словам, она собиралась использовать карту в роутере, однако она так и не была активирована. Позже Наталье сообщили, что с этой SIM-карты было отправлено десять тысяч SMS во Францию, и сумма счета составила 919 евро.

По словам Натальи, в компании Elisa ей объяснили, что причиной проблемы могло стать заражение роутера вредоносным ПО. Женщина выразила недоумение: как это возможно, если карта не использовалась?

«Как и кому доказывать, что это не моя вина? Elisa доказывать бесполезно - они требуют оплатить счет. Но платить за эти выдумки глупо, особенно если сумма около тысячи евро», - написала она в посте.

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