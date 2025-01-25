«Как теперь доказать, что это не моя вина?» Клиентка Elisa получила неожиданный счет на 900 евро

Жительница Эстонии Наталья рассказала в Facebook-группе «Ищу совета» о проблеме с SIM-картой с фиксированным пакетом, приобретенной в Elisa за 17 евро. По ее словам, она собиралась использовать карту в роутере, однако она так и не была активирована. Позже Наталье сообщили, что с этой SIM-карты было отправлено десять тысяч SMS во Францию, и сумма счета составила 919 евро.