«Как теперь доказать, что это не моя вина?» Клиентка Elisa получила неожиданный счет на 900 евро

Жительница Эстонии Наталья рассказала в Facebook-группе «Ищу совета» о проблеме с SIM-картой с фиксированным пакетом, приобретенной в Elisa за 17 евро. По ее словам, она собиралась использовать карту в роутере, однако она так и не была активирована. Позже Наталье сообщили, что с этой SIM-карты было отправлено десять тысяч SMS во Францию, и сумма счета составила 919 евро.
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По словам Натальи, в компании Elisa ей объяснили, что причиной проблемы могло стать заражение роутера вредоносным ПО. Женщина выразила недоумение: как это возможно, если карта не использовалась?