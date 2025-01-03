«Трамп может быть решающим». Зеленский рассказал о надеждах на 2025 год и о возможности своего второго срока

Трамп и перспективы окончания войны

Во время интервью, которое было показано в эфире украинского телемарафона, журналисты попросили Зеленского описать Трампа и рассказать, какое у него сложилось впечатление об избранном американском президенте.

«Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное», - ответил Зеленский. «Он, его качества, они такие. Он способен быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина, справедливее сказать - помочь нам остановить Путина. Он это может».

Зеленский напомнил, что у него уже было несколько разговоров с Трампом лично и по телефону.

«Он сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась прежде всего России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну».

Трамп встречался с Зеленским в Париже уже после своей победы на президентских выборах. Фото: EPA

По мнению Зеленского, Трамп сам по себе способен побеждать, его победа на выборах в США в ноябре 2024 года была убедительной, ни у кого не вызвала сомнений, и именно такая победа над агрессией России нам и нужна.

Зеленский добавил, что пока у него не было ни одного негативного момента во время общения с Трампом.

По его словам, украинская и американская команды в постоянном контакте и что главное сейчас - построить эти отношения. «Я думаю, что Путин боится его, поэтому и делает такие шаги, чтобы некоторые голоса от Кремля дошли до администрации США», - сказал Зеленский.