Самая сексуальная футболистка в мире к разочарованию фанатов прервала многолетнюю традицию

Такие календари пользовались огромной популярностью среди поклонников-мужчин, например, прошлогодний экземпляр стоимостью 80 евро был полностью распродан.

Однако в этом году никто из любителей футбола на получит такого календаря, поскольку менеджмент футболистки сообщил о том, что в этом году они просто не будут издаваться.

«Поскольку женский чемпионат Европы по футболу не за горами, Алише придется полностью сосредоточиться на своей футбольной карьере», - передает их слова 20min.ch.

Календарь на 2024 год с Алишей Леманн. Стоимость календаря 80 евро. Фото: alisha-lehmann.com

Свою роль в решении сыграл плотный игровой и тренировочный график нового домашнего клуба Леманн туринского «Ювентуса», который не позволяет ей заниматься делами чем-то не имеющим отношения к футболу.

Леманн, начавшая свою карьеру в родной Швейцарии, продолжила карьеру в Англии, где долгое время носила цвета «Вест Хэм Юнайтед». Прошлым летом она перешла в «Ювентус», за который сыграла 15 матчей и забила два гола.

За сборную Швейцарии 25-летняя нападающая за карьеру сыграла 58 раз и забила 9 голов.